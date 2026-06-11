Bắc Ireland: Tái diễn biểu tình bạo lực tại Belfast, cảnh sát thắt chặt an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, tình trạng bất ổn tại thành phố Belfast, thủ phủ Bắc Ireland, đã bước sang đêm thứ hai liên tiếp khi các nhóm biểu tình quá khích đụng độ với lực lượng an ninh ở vùng ngoại ô phía Bắc thành phố vào tối 10/6 (giờ địa phương).



Lực lượng Cảnh sát Bắc Ireland (PSNI) đã phải triển khai vòi rồng và bắn đạn nhựa để giải tán đám đông khi nhóm người này tìm cách tuần hành về phía khách sạn Chimney Corner ở Newtownabbey - nơi lưu trú của những người xin tị nạn.

Người biểu tình đã dựng chướng ngại vật gây ách tắc giao thông, đốt các thùng rác và ném vật cứng vào lực lượng chức năng. Bạo lực cũng khiến hệ thống giao thông công cộng tại Belfast bị đình trệ, nhiều tuyến xe buýt, tàu hỏa bị hủy và một số trường học phải tạm thời đóng cửa.



Làn sóng bất ổn bùng phát sau khi một người xin tị nạn gốc Sudan, 30 tuổi, ra hầu tòa sơ thẩm Laganside vào ngày 10/6 với cáo buộc cố ý giết người và sở hữu vũ khí, liên quan đến vụ tấn công bằng dao xảy ra vào đêm 8/6 khiến một công dân sở tại là ông Stephen Ogilvie bị thương nghiêm trọng.

Đối tượng này đến Anh từ năm 2023 và đã được cấp quyền cư trú vào tháng 9 cùng năm.



Trước tình hình bạo lực leo thang, chính quyền Bắc Ireland đã ra tuyên bố chung kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời cảnh báo các hành vi quá khích đang làm tổn hại đến hình ảnh của khu vực.

PSNI đã lập tức điều động 200 cảnh sát chống bạo động chi viện từ các vùng khác thuộc Vương quốc Anh, di chuyển khẩn cấp bằng máy bay vận tải đến Belfast để tăng cường kiểm soát an ninh.

Cơ quan chức năng cũng phát đi cảnh báo hình sự đối với việc lan truyền “danh sách mục tiêu” gồm nhà ở của người nhập cư trên các mạng xã hội.



Trong diễn biến liên quan, gia đình của nạn nhân Ogilvie đã lên tiếng phản đối các vụ bạo lực. Đại diện gia đình khẳng định họ không ủng hộ việc phản ứng bằng bạo lực và kêu gọi không lợi dụng bi kịch của người thân để kích động lòng thù hận hoặc chia rẽ cộng đồng.

Gia đình cũng nhấn mạnh và ghi nhận những đóng góp thiết thực của cộng đồng người nhập cư đối với hệ thống y tế và dịch vụ công sở tại. Hiện sức khỏe của ông Ogilvie đã ổn định và đang tiếp tục được điều trị.



Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, xung đột bạo lực hiện chỉ diễn ra tại khu vực ngoại ô phía Bắc thành phố, các khu vực còn lại của Belfast vẫn duy trì tình trạng ổn định và an toàn./.

Bạo lực tại nhà tù ở Mexico khiến ít nhất 7 phạm nhân thiệt mạng Ít nhất 7 phạm nhân thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ đụng độ xảy ra rạng sáng 31/5 tại một trại giam ở bang Tây Bắc Sinaloa giữa lúc bạo lực tại bang này tiếp tục diễn biến phức tạp.

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