Pháp lập lá chắn an ninh bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh G7

Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để bảo đảm an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra từ ngày 15-17/6 tại thành phố Évian-les-Bains, thuộc tỉnh Haute-Savoie, miền Đông nước Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, đây là một trong những chiến dịch bảo đảm an ninh quy mô lớn nhất tại Pháp trong những năm gần đây, với cách thức tổ chức được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris năm 2024.

Lực lượng trên bao gồm gần 500 cảnh sát và hiến binh làm nhiệm vụ hộ tống, 64 đơn vị hiến binh cơ động và Cảnh sát chống bạo động (CRS), hàng trăm điều tra viên thuộc các đơn vị chống tội phạm mạng và chống khủng bố, chuyên gia rà phá bom mìn, điều khiển thiết bị bay không người lái, cùng nhiều đơn vị chuyên trách của cảnh sát và hiến binh.

Ngoài ra còn có gần 1.000 quân nhân, chủ yếu thuộc Không quân và Lực lượng Không gian Pháp.

Theo người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Pháp Agathe Foucault, gần 10.000 cảnh sát đang tham gia các nhiệm vụ tình báo, điều tra tư pháp và bảo đảm an ninh công cộng.

Còn theo người phát ngôn của Hiến binh Quốc gia Pháp, Trung tá Erwan Coiffard, tổng cộng 6.100 hiến binh được triển khai trên khu vực rộng khoảng 1.670km2 sau 10 tháng chuẩn bị và một cuộc diễn tập quy mô lớn mang tên "Romulus."

Theo giới chức Pháp, việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh xuất phát từ bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra các hành vi phá hoại, các mối đe dọa trên không gian mạng, cũng như khả năng phát sinh các vụ việc gây mất trật tự công cộng.

Giống như thời gian diễn ra Olympic Paris 2024, khu vực hội nghị được thiết lập các vành đai kiểm soát với hệ thống thẻ ra vào sử dụng mã QR, cùng các khu vực hạn chế tiếp cận ở nhiều cấp độ khác nhau.

Công tác bảo đảm an ninh cũng gây ảnh hưởng đáng kể tới khu vực biên giới Pháp-Thụy Sĩ. Trong tổng số 35 cửa khẩu giữa hai nước, chỉ còn 7 cửa khẩu được duy trì hoạt động trong giai đoạn từ ngày 12-18/6.

Nhiều hoạt động công cộng tại Thụy Sĩ cũng bị điều chỉnh hoặc hủy bỏ, trong đó có một số khu vực cổ động bóng đá dự kiến phục vụ người hâm mộ World Cup 2026.

Ngoài ra, nhà chức trách Pháp cũng đặc biệt theo dõi các cuộc biểu tình phản đối G7 dự kiến diễn ra tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ.

Theo nguồn tin an ninh, số người tham gia có thể lên tới 40.000 người, trong đó khoảng 800-1.000 người được đánh giá có nguy cơ thực hiện các hành vi bạo lực.

Để giảm bớt áp lực cho lực lượng chức năng Thụy Sĩ, Pháp dự kiến sẽ cử một số hiến binh sang hỗ trợ nhiệm vụ kiểm soát cố định tại khu vực biên giới, qua đó giúp phía Thụy Sĩ tập trung nguồn lực cho công tác duy trì trật tự công cộng./.

Thụy Sĩ siết chặt an ninh, đóng cửa nhiều cửa khẩu trước Hội nghị G7 Chính quyền bang Geneva đã đóng 25/35 cửa khẩu với Pháp và tăng cường kiểm soát an ninh nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh Hội nghị Thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra tại thành phố Evian từ 15-17/6.