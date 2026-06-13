Thụy Sĩ siết chặt an ninh, đóng cửa nhiều cửa khẩu trước Hội nghị G7

Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chuẩn bị diễn ra tại thành phố Evian của Pháp, chính quyền bang Geneva của Thụy Sĩ ngày 12/6 thông báo sẽ đóng cửa phần lớn biên giới với quốc gia láng giềng.

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, từ chiều 12/6, 25 trong số 35 cửa khẩu biên giới giữa hai bên đã bị đóng cửa, tác động không nhỏ đến cuộc sống thường nhật và hoạt động giao thông của người dân.

Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra từ ngày 15-17/6 tại thành phố Evian, cách Geneva khoảng 30km. Theo thông tin từ bang Geneva và Cục Hải quan Liên bang, các biện pháp kiểm soát biên giới đã được thực hiện theo từng giai đoạn.

Biên giới giữa Geneva và Pháp dài khoảng 100km và có 35 trạm kiểm soát. Trong số này, 7 cửa khẩu vẫn mở cửa nhưng các đơn vị an ninh tăng cường biện pháp kiểm tra.

Tất cả các cửa khẩu khác, bao gồm cả các đường mòn trong rừng, đều bị đóng cửa. Để giảm thiểu tác động đến giao thông, chính quyền bang khuyến nghị người dân làm việc tại nhà. Cơ quan giao thông vận tải Geneva đã điều chỉnh lịch trình cho các dịch vụ xuyên biên giới.

Trước đó, trong cuộc họp báo về công tác chuẩn bị, chính quyền bang Geneva cho biết các cơ quan chức năng sẽ đảm bảo an ninh cho các phái đoàn trong suốt hành trình đường bộ và đường hàng không.

Khác với hội nghị thượng đỉnh G8 năm 2003, các phái đoàn này sẽ được bố trí chỗ ở tại Pháp, điều này sẽ hạn chế tác động của hội nghị thượng đỉnh lên Thụy Sĩ. Tuy nhiên, giao thông trên hồ sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là do việc tăng cường kiểm soát biên giới.

Theo quyết định của chính phủ liên bang và quốc hội, quân đội triển khai khoảng 4.000 binh sỹ hỗ trợ các bang Geneva, Vaud và Valais với khoảng 4.000 binh sỹ. Mục đích của việc triển khai bổ sung này là để giảm bớt gánh nặng cho các tổ chức an ninh dân sự và cung cấp thêm năng lực cho chính quyền các bang.

Theo đánh giá, sân bay quốc tế ở thành phố Geneva được coi là “bộ mặt” và là “danh thiếp của Thụy Sĩ” tại hội nghị thượng đỉnh. Vì vậy, Thụy Sĩ đang nỗ lực hỗ trợ Pháp để tổ chức an toàn và thành công hội nghị sắp tới.

Cam kết của Thụy Sĩ cũng nhấn mạnh vai trò của Geneva như một diễn đàn đa phương mở và dễ tiếp cận cho đối thoại./.

G7 sẽ thảo luận về tương lai AI toàn cầu Các nhà lãnh đạo G7 sẽ có buổi làm việc chung với giới lãnh đạo công nghệ vào ngày 17/6 để thảo luận về quy định pháp lý, hạ tầng AI và mạng lưới kỹ thuật số.