Liên minh châu Âu nối lại đàm phán với Ukraine về tư cách thành viên

Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập khối này vào ngày 15/6 tới, sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết của mình.

Trong một bài đăng chung trên mạng xã hội ngày 12/6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: "Tất cả các quốc gia thành viên đã đồng ý mở cụm đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova."

Hai quan chức EU nhấn mạnh: "Đây là sự ghi nhận quyết tâm, lòng dũng cảm và sự nỗ lực của cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy cải cách, ngay cả khi đối mặt với những thách thức lớn." Họ cũng cho biết thêm rằng EU mở rộng là một lựa chọn chiến lược trong một thế giới ngày càng bất ổn.

Thông báo trên được đưa ra sau khi chính phủ mới của Hungary đồng ý bãi bỏ quyền phủ quyết mà chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Viktor Orban sử dụng lâu nay đối với việc Ukraine gia nhập EU.

Các cuộc đàm phán gia nhập của Ukraine đã chính thức được mở từ tháng 6/2024, khởi động một quá trình chi tiết, phức tạp thường kéo dài nhiều năm, bao gồm đàm phán về mọi thứ từ nông nghiệp đến pháp quyền.

Phát biểu sau thông báo của EU, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Ukraine đang làm những gì cần thiết, và điều quan trọng là EU cũng giữ lời hứa của mình. Việc mở vòng đàm phán đầu tiên là sự hỗ trợ chính trị và tinh thần quan trọng đối với nhà nước và người dân chúng tôi."

Về phần mình, Tổng thống Moldova, bà Maia Sandu hoan nghênh quyết định mở vòng đàm phán gia nhập đầu tiên của nước này và nhấn mạnh: “Moldova sẽ tiếp tục thực hiện cải cách."

Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 15/6, với việc mở phần "nguyên tắc cơ bản" của quá trình. Phần này bao gồm các nguyên tắc cơ bản như pháp quyền mà hai quốc gia ứng cử viên dự kiến sẽ tuân thủ./.

Ukraine bác đề xuất “thành viên liên kết,” kêu gọi EU sớm kết nạp Trong thông điệp hằng ngày, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Ukraine phải được hưởng “đầy đủ quyền lợi” trong EU và kêu gọi khối 27 thành viên thúc đẩy đàm phán kết nạp.