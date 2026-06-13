Điểm nhấn công nghệ không người lái tại Triển lãm hàng không ILA Berlin 2026

Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế (ILA) Berlin 2026 đã thu hút đông đảo nhà hoạch định chính sách cùng các doanh nghiệp hàng không, vũ trụ và quốc phòng hàng đầu thế giới.

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Đức, đã đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự sự kiện này.

Diễn ra từ ngày 10-14/6, ILA Berlin 2026 quy tụ hơn 750 đơn vị đến từ 37 quốc gia. Trong khuôn khổ triển lãm, khoảng 100 phương tiện bay dân sự và quân sự đã được trưng bày, trình diễn, phản ánh những xu hướng phát triển mới nhất của ngành hàng không vũ trụ thế giới.

Với chủ đề “Pioneering Aerospace” (Tiên phong trong lĩnh vực hàng không vũ trụ), ILA Berlin 2026 phô diễn bức tranh toàn diện của ngành hàng không vũ trụ hiện đại, từ các dòng máy bay thân rộng, trực thăng, các chiến đấu cơ của Mỹ, châu Âu, cho đến những hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) tiên tiến.

Tại khu vực trình diễn bay, khách tham quan có cơ hội theo dõi ở cự ly gần các màn bay ấn tượng của UAV chiến lược Heron TP, trực thăng chiến đấu Leonardo AW249, máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon, máy bay Do228 NXT cùng các dòng máy bay Airbus A350 và Airbus Racer… Trong khi đó, tại khu trưng bày tĩnh, khách tham quan được chiêm ngưỡng những phương tiện hàng không cỡ lớn như Boeing E-3A AWACS, Airbus Beluga, Emirates A380,…

Điểm nhấn nổi bật của triển lãm lần này là việc lần đầu tiên Ban tổ chức bố trí riêng khu trưng bày thiết bị bay không người lái và khu vực trình diễn chuyên dụng, giới thiệu các công nghệ UAV tiên tiến dùng trong trinh sát chiến lược, chiến thuật, đánh chặn, giám sát...

Cùng với đó là những robot hình người có khả năng cử động, di chuyển và tương tác linh hoạt thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Điều này cho thấy UAV đang ngày càng giữ vai trò trung tâm trong hình thái tác chiến công nghệ cao sử dụng các phương tiện không người lái và trí tuệ nhân tạo và các xu hướng phát triển công nghệ quốc phòng và hàng không hiện đại, với các giải pháp bay tự động, trinh sát, giám sát và hỗ trợ tác chiến có mức độ tự động hóa ngày càng cao.

Xu hướng này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển công nghệ thiết bị bay không người lái theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các quyết định của chính phủ về phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia.

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh nhận định ILA Berlin 2026 cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng toàn cầu, khi bên cạnh các tập đoàn quốc phòng lớn truyền thống xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao với tốc độ phát triển nhanh.

Ông dẫn chứng trường hợp Quantum Systems của Đức - doanh nghiệp khởi nghiệp chuyên phát triển UAV, hiện đã sở hữu nhiều dòng sản phẩm từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn và nhận được các đơn đặt hàng quy mô lớn từ Bộ Quốc phòng Đức. Thực tế này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của các hệ thống không người lái trong mô hình tác chiến hiện đại và công nghệ cao.

Liên hệ với thực tiễn trong nước, Đại tá Nguyễn Tuấn Minh cho biết nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện nay cũng đã và đang đạt những kết quả rất tích cực và ấn tượng trong nghiên cứu, phát triển các phương tiện không người lái trong thời gian qua, đặc biệt là các sản phẩm do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, chế tạo.

Nhiều sản phẩm đã được giới thiệu tại các kỳ Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam cũng như một số triển lãm quốc phòng trong khu vực, từng bước tiếp cận trình độ công nghệ tiên tiến của thế giới, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng như các ứng dụng lưỡng dụng.

Trước tình hình mới, ngày 11/6, Bộ Quốc phòng đã thành lập Cục Phương tiện không người lái thuộc Bộ Tổng tham mưu. Sự ra đời của Cục Phương tiện không người lái thể hiện tư duy, tầm nhìn mới về điều chỉnh tổ chức lực lượng của quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xây dựng, củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới.

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại Đức, trả lời phỏng vấn TTXVN tại ILA 2026. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Đức đã thường xuyên cập nhật, cung cấp bức tranh tổng thể về xu hướng phát triển UAV, phục vụ công tác tham mưu cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trong nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, nâng cao năng lực quản lý hoạt động bay, bảo đảm an ninh hàng không dân dụng và quân sự, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ UAV, Đại tá Nguyễn Tuấn Minh cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý và kiểm soát hoạt động bay của các thiết bị không người lái nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho cả hàng không quân sự và hàng không dân dụng.

ILA Berlin 2026 không chỉ giúp Việt Nam cập nhật những xu hướng công nghệ hàng không vũ trụ và quốc phòng tiên tiến, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quân đội, nâng cao năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ mới./.

Đức và Ukraine tăng cường hợp tác sản xuất UAV tầm xa Trong khuôn khổ thỏa thuận, Đức đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine thông qua các dự án sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa ngay trên lãnh thổ châu Âu.