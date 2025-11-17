Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Triển lãm Hàng không Dubai

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dẫn đầu dự Triển lãm Hàng không Dubai 2025, thúc đẩy trao đổi và mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng với nhiều quốc gia, doanh nghiệp.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dẫn đầu tham dự Triển lãm Hàng không Dubai 2025 theo lời mời của Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)

Dubai Airshow là sự kiện hàng không - quốc phòng hàng đầu thế giới, quy tụ gần 1.500 đơn vị triển lãm từ 98 quốc gia và trưng bày khoảng 200 máy bay hiện đại.

Sự tham gia của Việt Nam thể hiện tinh thần chủ động mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ pháp luật.

Trong khuôn khổ sự kiện, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã thăm các gian hàng, trao đổi với doanh nghiệp quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và nhiều nước, đề nghị hai bên tăng cường tìm hiểu khả năng hợp tác, hướng tới thúc đẩy quan hệ công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới./.