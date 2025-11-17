Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong hợp tác du lịch GMS giai đoạn mới

Đại biểu 6 nước Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Lào, Trung Quốc và Campuchia tại phiên họp sáng 17/11. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Từ ngày 17-19/11 tại Ninh Bình, Việt Nam chủ trì Phiên họp lần thứ 56 của Nhóm Công tác Du lịch Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS) và Phiên họp Ban Điều hành Văn phòng Điều phối Du lịch Mekong (MTCO). Các phiên họp nhằm xây dựng và triển khai Kế hoạch Hành động Tiếp thị (Marketing) Du lịch GMS giai đoạn 2026-2030.

Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 70 đại diện quốc tế (trực tiếp và trực tuyến) từ cơ quan du lịch quốc gia các nước thuộc tiểu vùng cùng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) - tổ chức khởi xướng ý tưởng về hợp tác tiểu vùng GMS năm 1992 - cùng các tổ chức đối tác quốc tế khác.

Chủ trì phiên họp đầu tiên (17/11), Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định tình hình du lịch quốc tế trên thế giới cũng như tại khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng đã hồi phục mạnh trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, song song với đó là sức ép từ tình hình địa chính trị, bất ổn kinh tế, tác động của biến đổi khí hậu trên toàn thế giới, cùng chi phí vận hành tăng cao và nhiều yếu tố khác.

Những yếu tố này đặt ra yêu cầu các quốc gia phải thích ứng linh hoạt và tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng, đặc biệt tại các điểm đến phụ thuộc nhiều vào du lịch. Cùng với việc thông qua Chiến lược Du lịch GMS 2030, nhóm đang đặt trọng tâm xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động Marketing du lịch GMS thực tế, dựa trên dữ liệu và mang tính hợp tác cho giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch gồm 4 nhóm hành động chính: Phát triển và quảng bá các tuyến du lịch liên quốc gia; Thúc đẩy du lịch bền vững và trải nghiệm có trách nhiệm; Tăng cường chia sẻ dữ liệu, thống kê và thông tin thị trường; Nâng cao vai trò của Diễn đàn du lịch Mekong (MTF) ở dạng hợp tác công-tư.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia - bà Nguyễn Thị Hoa Mai (giữa), Giám đốc MTCO - bà Suvimol Thanasarakij (trái) và đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) - bà Elizabeth Jung. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Có mặt tại phiên họp, đại diện 6 nước chia sẻ nhiều dữ liệu số quan trọng, có thể mang đến đóng góp quan trọng cho kho dữ liệu chung. Trong các phiên họp sau đó, dự kiến sẽ có nhiều giải pháp tiếp tục được đưa ra thảo luận như: Phương án hỗ trợ hợp tác du lịch GMS thông qua các cuộc họp cấp cao; Kế hoạch hành động marketing GMS; Nội dung truyền thông và quảng bá số; Siêu ứng dụng (app) trên điện thoại thông minh về du lịch GMS; Chương trình nâng cao năng lực, hợp tác với Agoda; Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác; Các cơ chế vận động chính sách...

Một điểm nhấn quan trọng khác là sự cam kết tăng cường vai trò của khu vực tư nhân trong quá trình xây dựng và thực thi các sáng kiến marketing chung, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông số, phát triển sản phẩm mới và xúc tiến du lịch xuyên biên giới.

Những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao tính kết nối của tiểu vùng, mà còn khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong điều phối và thúc đẩy hợp tác du lịch GMS.

Các đại biểu chia sẻ số liệu, kinh nghiệm và những quan sát tại phiên họp đầu tiên. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Đại diện Văn phòng Điều phối du lịch Mekong (MTCO) cũng cho biết ngoài Agoda, nhóm còn định hướng phối hợp sâu với Hiệp hội du lịch châu Á-Thái Bình Dương (PATA), Air Asia Move, Extraordinary Travel Festival và nền tảng Institute Tourism (institutetourism.com)...

Bà Elizabeth Jung, chuyên gia phát triển đô thị tại Ngân hàng Phát triển châu Á cũng nhận định đây là một cột mốc quan trọng đối với tiểu vùng, thể hiện cam kết chung, hướng đến một ngành du lịch vùng Mekong bền vững, cạnh tranh và bao trùm hơn.

Bà cho rằng những diễn biến gần đây trong khu vực GMS càng cho thấy chiến lược này được ban hành rất đúng thời điểm. Với những tiềm năng và rủi ro đang có, nhu cầu quản lý cũng như tiếp thị điểm đến dựa trên dữ liệu và bền vững tiếp tục là những vấn đề cấp bách.

“Chính những thách thức này là điều mà chiến lược, kế hoạch hành động số hóa du lịch GMS và các kế hoạch hành động liên quan cần giải quyết,” bà Elizabeth Jung nhận định./.

Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng và sự tham gia của Việt Nam Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần 7 ngày 9/9/2021 theo hình thức trực tuyến.