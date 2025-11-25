Ấn Độ và Pháp ký thỏa thuận sản xuất vũ khí không đối đất dẫn đường

Ngày 24/11, các công ty sản xuất quốc phòng Bharat Electronics Limited (BEL) của Ấn Độ và Safran Electronics and Defence (SED) của Pháp đã ký Thỏa thuận hợp tác liên doanh (JVCA) để sản xuất vũ khí không đối đất dẫn đường chính xác thông minh tầm xa (HAMMER) dạng đạn module cực kỳ linh hoạt tại Ấn Độ.

JVCA đã được Tổng Giám đốc BEL Manoj Jain và Phó Chủ tịch Điều hành SED Alexandre Ziegler ký kết, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng phụ trách sản xuất quốc phòng Ấn Độ Sanjeev Kumar và Tổng Giám đốc Điều hành Safran Olivier Andries tại New Delhi. JVCA được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho chiến lược "Make-in-India" (sản xuất tại Ấn Độ) trong lĩnh vực quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thỏa thuận này đã chính thức hóa ý định được nêu trong Biên bản ghi nhớ, được ký kết giữa BEL và SED vào ngày 11/2/2025, tại Triển lãm hàng không vũ trụ Aero India, tái khẳng định thiện chí của cả hai bên trong việc thành lập một Công ty liên doanh (JVC) tiềm năng tại Ấn Độ.

Theo bộ trên, JVC sẽ được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, với tỷ lệ sở hữu cổ phần 50:50. JVC sẽ nội địa hóa việc sản xuất, cung cấp và bảo trì HAMMER để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Không quân và Hải quân Ấn Độ. Mức độ nội địa hóa sẽ tăng dần lên đến 60%, với các cụm lắp ráp chính, linh kiện điện tử và cơ khí được sản xuất tại địa phương.

Việc chuyển giao sản xuất sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, với BEL dẫn đầu khâu lắp ráp cuối cùng, thử nghiệm và đảm bảo chất lượng.

HAMMER là loại vũ khí dẫn đường chính xác đã được kiểm chứng trong tác chiến, nổi bật nhờ độ chính xác cao và thiết kế module linh hoạt, cho phép tích hợp trên nhiều nền tảng chiến đấu khác nhau, trong đó có máy bay chiến đấu Rafale (mua của Pháp) và máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas (Ấn Độ tự sản xuất).

JVCA nhấn mạnh cam kết của BEL trong việc củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ và nhằm tận dụng kinh nghiệm sâu rộng của SED trong việc sản xuất vũ khí không đối đất dẫn đường chính xác thông minh./.

