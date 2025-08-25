Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí phòng không tích hợp

Ngày 24/8, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm đầu tiên của Hệ thống vũ khí phòng không tích hợp (IADWS) ở ngoài khơi bang Odisha.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng cho biết IADWS là hệ thống phòng không đa tầng - gồm tất cả các tên lửa đất đối không phản ứng nhanh (QRSAM) sản xuất trong nước, tên lửa hệ thống phòng không tầm cực ngắn tiên tiến (VSHORADS) và vũ khí năng lượng định hướng dựa trên laser công suất cao (DEW).

Bộ Quốc phòng cho biết các cuộc thử nghiệm IADWS được điều khiển bởi Trung tâm chỉ huy và kiểm soát tập trung do Phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển quốc phòng phát triển.

Kết quả cho thấy ba mục tiêu khác nhau, bao gồm hai mục tiêu máy bay không người lái cánh cố định tốc độ cao và một máy bay không người lái đa trực thăng, đã bị tấn công và phá hủy hoàn toàn cùng lúc bằng hệ thống vũ khí QRSAM, VSHORADS và Laser năng lượng cao ở các tầm bắn và độ cao khác nhau. Mọi thành phần của hệ thống vũ khí đều hoạt động hoàn hảo.

Điều này đã được xác nhận bởi các thiết bị đo khoảng cách được triển khai tại Bãi thử tích hợp ở Chandipur.

Cuộc thử nghiệm có sự chứng kiến của các nhà khoa học cấp cao từ DRDO và đại diện của Lực lượng Vũ trang.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết các cuộc thử nghiệm độc đáo này đã thiết lập được khả năng phòng không nhiều lớp của đất nước và sẽ tăng cường khả năng phòng thủ khu vực cho các cơ sở quan trọng chống lại các mối đe dọa trên không của kẻ thù.

Trước đó, trong bài phát biểu nhân dịp Ngày Độc lập 15/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố ra mắt sứ mệnh Sudarshan Chakra năm 2035, theo đó hướng tới phát triển một hệ thống mạng lưới an ninh toàn diện, nhiều lớp nhằm bảo vệ Ấn Độ và các cơ sở quan trọng của nước này trước các cuộc tấn công của kẻ thù trên nhiều nền tảng./.

Ấn Độ thử nghiệm thành công hai loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Tên lửa Prithvi-II có tầm bắn khoảng 350km, mang được đầu đạn nặng tới 500kg, trong khi Agni-I có tầm bắn từ 700-900km, mang được tải trọng lên đến 1.000kg.