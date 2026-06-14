Thế hệ Baby Boomer về hưu sẽ khiến Đức thiếu hơn 4 triệu lao động

Kết luận của nghiên cứu do Viện Kinh tế Đức (IW) tiến hành cho thấy khi những người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ kinh tế sau chiến tranh (thường được gọi là thế hệ Baby Boomer) nghỉ hưu, họ sẽ để lại khoảng trống lớn hơn trong thị trường lao động so với dự đoán trước đây.

Theo tính toán của IW, được Evangelical Press Service (epd) công bố, thế hệ Baby Boomer nghỉ hưu sẽ khiến thị trường lao động Đức "có nguy cơ thiếu hụt hơn 4 triệu lao động," nhiều hơn khoảng 1,3 triệu người so với dự kiến trước đây. Hai năm trước, dự báo cho thấy khoảng trống lao động là khoảng 3 triệu người.

Viện nghiên cứu dẫn chính sách di cư của Chính phủ Đức là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng thiếu hụt lao động nặng nề thêm. Theo IW, nhóm Baby Boomer cuối cùng sẽ đến tuổi nghỉ hưu vào năm 2036.

Thuật ngữ "Baby Boomer" dùng để chỉ nhóm người sinh ra sau Thế chiến II, trong giai đoạn từ năm 1946 đến khoảng giữa những năm 1960. Tại Đức, sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ sinh trong thời kỳ này bắt đầu muộn hơn so với các quốc gia công nghiệp hóa phương Tây khác.

Viện nghiên cứu có trụ sở tại Cologne (Köln) này nhấn mạnh rằng dân số Đức đang giảm nhanh hơn so với dự đoán trước đây. Năm 2024, người ta vẫn kỳ vọng Đức sẽ tiếp tục tăng trưởng cho đến năm 2040. Tuy nhiên, theo Cục Thống kê Liên bang (Destatis), năm ngoái, dân số Đức đã giảm lần đầu tiên sau nhiều năm. Đến năm 2045, dự kiến dân số Đức chỉ còn 81,1 triệu người, giảm gần 3% so với hiện nay. Số người chết vượt xa số người sinh ra.

Viện IW cho biết, cho đến nay, xu hướng dân số giảm đã được bù đắp bởi nhập cư, tuy nhiên, số người nhập cư đã giảm mạnh. Một trong những lý do được viện đưa ra là "sự thay đổi chính sách di cư" của Chính phủ Đức. Hơn nữa, sự quan tâm đến Đức đã giảm "cũng do sự yếu kém dai dẳng của nền kinh tế và các vấn đề ngày càng gia tăng trên thị trường lao động."

Viện IW cảnh báo, nhiệm kỳ lập pháp hiện tại là "cơ hội cuối cùng để khởi xướng các biện pháp" nhằm giảm thiểu hậu quả của việc thế hệ bùng nổ dân số nghỉ hưu. Nhập cư lao động có tay nghề cao "vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện."

Các nhà kinh tế lập luận rằng như vậy, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động có thể tăng lên, và có tiềm năng cải thiện số giờ làm việc bình quân đầu người. Họ cũng đề xuất giảm gánh nặng thuế và đóng góp an sinh xã hội./.

Nhiều doanh nghiệp đối mặt nguy cơ thiếu hụt lao động Tại Khu công nghiệp Phố Nối A, một trong những "trung tâm sản xuất" lớn của tỉnh Hưng Yên, hàng trăm doanh nghiệp đang đối mặt thiếu hụt lao động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và dự án mới.

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