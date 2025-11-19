Liên minh châu Âu ra mắt Sàn Hồ sơ Tài năng nhằm thu hút lao động quốc tế

Liên minh châu Âu (EU) đang tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một thị trường lao động năng động và cạnh tranh khi Hội đồng EU và Nghị viện châu Âu thống nhất việc thành lập Sàn giao dịch Hồ sơ Tài năng EU.

Thỏa thuận này đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược thu hút nguồn nhân lực từ các quốc gia ngoài EU nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động đang hiện hữu ở nhiều ngành nghề, đồng thời mở rộng cơ hội cho những người tìm kiếm việc làm trên phạm vi toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, theo thỏa thuận được thông qua hôm 18/11, Hồ sơ Tài năng EU sẽ là một nền tảng kỹ thuật số toàn khối, đóng vai trò kết nối các vị trí việc làm tại những doanh nghiệp trong EU với người tìm việc ngoài EU đang cư trú ở nước ngoài.

Nền tảng này cung cấp thông tin đầy đủ về quy trình tuyển dụng ở từng quốc gia thành viên cũng như các quyền lợi và điều kiện làm việc, giúp người lao động bên ngoài khối dễ dàng tiếp cận thị trường việc làm EU.

Người tìm việc sẽ có thể tạo hồ sơ cá nhân với thông tin về kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm và khả năng ngôn ngữ. Đây được xem là giải pháp nhằm chuẩn hóa thông tin, tăng tính minh bạch và giảm sai lệch giữa nhu cầu tuyển dụng và năng lực của ứng viên.

Tuy nhiên, việc tham gia nền tảng là tự nguyện đối với các quốc gia thành viên, đồng thời nền tảng không thay thế các thủ tục nhập cư quốc gia.

Những người nhận được lời mời làm việc thông qua Hồ sơ Tài năng EU vẫn phải hoàn tất quy trình xin thị thực và giấy phép cư trú theo quy định của từng nước.

Để hỗ trợ quá trình này, nền tảng cũng đưa vào hệ thống thông tin chi tiết về các thủ tục nhập cư, giúp ứng viên nắm rõ điều kiện và yêu cầu cần thiết trước khi nộp hồ sơ.

Một nội dung then chốt được Hội đồng và Nghị viện nhấn mạnh là các biện pháp bảo vệ chống lừa đảo, lạm dụng và bóc lột lao động. Chỉ những nhà tuyển dụng hợp pháp và đáp ứng yêu cầu pháp lý mới được phép đăng tuyển trên nền tảng.

Các quốc gia thành viên sẽ kiểm tra những doanh nghiệp thông qua một sổ đăng ký cập nhật, liệt kê các nhà tuyển dụng bị đình chỉ hoặc bị cấm tham gia. Đồng thời, doanh nghiệp phải có trụ sở tại quốc gia thành viên nơi người lao động sẽ làm việc, nhằm đảm bảo khả năng giám sát và thực thi pháp luật lao động.

Về phía Hội đồng EU, Chủ tịch Đan Mạch trong nhiệm kỳ này nhấn mạnh nỗ lực cân bằng giữa tạo thuận lợi cho tuyển dụng quốc tế và tránh tạo gánh nặng hành chính cho các quốc gia thành viên. Đây là yếu tố quan trọng để nền tảng vận hành hiệu quả và thu hút được sự tham gia của cả chính quyền lẫn doanh nghiệp.

Việc thành lập Sàn Hồ sơ Tài năng EU có thể trở thành lời giải cho bài toán thiếu hụt nhân lực dài hạn tại châu Âu, đặc biệt khi dân số già hóa và nhu cầu lao động có kỹ năng ngày càng tăng.

Nền tảng không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận lao động toàn cầu, mà còn góp phần củng cố các giá trị then chốt của EU về minh bạch, bảo vệ người lao động và tuân thủ pháp luật./.

