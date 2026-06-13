Thụy Sĩ xác định Việt Nam là “đối tác ưu tiên” trong khu vực

Hợp tác giữa Thụy Sĩ và Việt Nam sẽ được xây dựng trên nền tảng mới. Đây là thông tin được Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ công bố ngày 12/6, theo đó Chiến lược Đông Nam Á 2023-2026 của Thụy Sĩ nêu rõ Việt Nam được coi là “quốc gia đối tác ưu tiên” trong khu vực.

Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn thông cáo của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết thêm, quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ nhằm củng cố đối thoại chính trị và làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế “một cách bền vững và có cấu trúc.”

Điều này bao gồm hỗ trợ việc ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) và Việt Nam, cũng như hiện đại hóa hiệp định bảo hộ đầu tư hiện có.

Theo Chính phủ Thụy Sĩ, một ưu tiên khác là hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, nghiên cứu, đổi mới và công nghệ. Thông báo cũng thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng bền vững, năng lượng tái tạo, số hóa, tài chính bền vững và sở hữu trí tuệ.

Cũng trong thời điểm này, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại sự kiện do Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ (SVEF) tổ chức ở Zurich, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế Thụy Sĩ, bà Helene Budliger Artieda bày tỏ hy vọng Việt Nam và Khối EFTA sẽ sớm thu hẹp khác biệt và hoàn tất đàm phán FTA, tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai bên.

Bà cho biết các cuộc đàm phán FTA đang bước vào giai đoạn cuối và bày tỏ lạc quan về khả năng sớm đạt được thỏa thuận.

Nhắc lại về chuyến thăm Việt Nam hồi đầu năm nay, quan chức Thụy Sĩ cho rằng Việt Nam là nền kinh tế năng động với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, thị trường nội địa giàu tiềm năng và năng lực sản xuất mạnh. Theo bà, điều này tạo sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Thụy Sĩ không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà cả đầu tư dài hạn.

Cùng chung quan điểm, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass khẳng định việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) và Việt Nam sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác.

Ông nhấn mạnh: “Việc ký kết hiệp định thương mại tự do không phải là kết thúc dự án mà chỉ là sự khởi đầu.” Theo Đại sứ, việc quan trọng là cần hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt các quy tắc và thủ tục cũng như tận dụng cơ hội từ hiệp định.

Ông khẳng định Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo dựng mối liên kết giữa nền kinh tế Thụy Sĩ và nền kinh tế Việt Nam, thông qua các đối tác như Switzerland Global Enterprise - một cơ quan đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thụy Sĩ thâm nhập thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, Đại sứ cho rằng Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ (SVEF) cũng là một kênh hỗ trợ mạnh mẽ để giúp xây dựng mối quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trong khi đó, ông Marco Förster, Giám đốc điều hành Ascentium & Đại diện SVEF tại Hà Nội, đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế có mức độ hội nhập và kết nối cao nhất khu vực Đông Nam Á thông qua mạng lưới các hiệp định thương mại tự do.

Theo ông, FTA giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein và Iceland sẽ là mảnh ghép quan trọng giúp hoàn thiện mạng lưới liên kết kinh tế của Việt Nam, qua đó nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trong nhóm các nền kinh tế có độ mở và khả năng kết nối hàng đầu thế giới.

Ông cho rằng thỏa thuận này sẽ mở ra thêm cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của cả Việt Nam và Thụy Sĩ, trong các hoạt động đầu tư, thương mại và xuất nhập khẩu.

Ông cũng ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian qua khi trở thành một trong những trung tâm xuất khẩu hàng đầu Đông Nam Á./.

Việt Nam và Thụy Sĩ tìm kiếm giải pháp tăng cường kết nối hai nền kinh tế Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam hoan nghênh và mong muốn các doanh nghiệp Thụy Sĩ tiếp tục mở rộng đầu tư, hiện diện lâu dài tại Việt Nam.