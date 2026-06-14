Chặn đứng vụ vận chuyển nhựa cần sa lớn xuyên lục địa

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, lực lượng chức năng Maroc và Tây Ban Nha vừa phối hợp thực hiện một chiến dịch chống buôn bán ma túy trên biển, qua đó thu giữ gần 4,8 tấn nhựa cần sa tại eo biển Gibraltar, một trong những tuyến trung chuyển ma túy chính giữa Bắc Phi và châu Âu.



Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha ngày 13/6 cho biết chiến dịch được triển khai sau khi cơ quan chức năng phát hiện một xuồng cao tốc bị nghi vận chuyển số lượng lớn ma túy qua eo biển Gibraltar.

Tây Ban Nha đã huy động các phương tiện tuần tra đường biển, đường không và cả lực lượng trên bộ để truy đuổi chiếc xuồng khả nghi. Trong quá trình bỏ chạy, các đối tượng trên xuồng đã ném một phần hàng hóa xuống biển nhằm giảm tải trọng và tăng tốc độ di chuyển. Cuộc truy đuổi kéo dài sau đó đã buộc các đối tượng phải vứt bỏ toàn bộ số ma túy còn lại xuống biển.



Phía Tây Ban Nha ban đầu thu giữ được 32 kiện nhựa cần sa với tổng trọng lượng khoảng 1,2 tấn. Sau đó, lực lượng Maroc thu hồi được thêm 89 kiện nhựa cần sa với tổng trọng lượng ước tính 3.577 kg. Tổng cộng, lực lượng chức năng hai nước thu giữ 121 kiện nhựa cần sa với khối lượng 4.777 kg.



Giới chức Tây Ban Nha cho biết chiến dịch này nằm trong khuôn khổ các nỗ lực hợp tác giữa Maroc và Tây Ban Nha nhằm triệt phá các mạng lưới buôn bán ma túy hoạt động tại eo biển Gibraltar. Khu vực này từ lâu được xem là một trong những tuyến vận chuyển ma túy quan trọng nối Bắc Phi với thị trường châu Âu.



Trong những năm gần đây, hai nước đã tăng cường trao đổi thông tin tình báo, phối hợp tuần tra trên biển và triển khai nhiều chiến dịch chung nhằm ngăn chặn hoạt động của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Đầu năm nay, cảnh sát hai nước cũng tiến hành một chiến dịch chống ma túy quy mô lớn dựa trên thông tin tình báo do Tổng cục Giám sát Lãnh thổ Maroc cung cấp, qua đó ngăn chặn thành công một vụ vận chuyển nhựa cần sa tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Chiến dịch này cũng đã dẫn đến việc thu giữ khoảng 877 kg nhựa cần sa, đồng thời cho thấy hiệu quả ngày càng cao của cơ chế hợp tác an ninh giữa hai nước trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức xuyên biên giới.



Các chuyên gia an ninh nhận định sự phối hợp chặt chẽ giữa Maroc và Tây Ban Nha đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các tuyến vận chuyển ma túy tại khu vực Tây Địa Trung Hải, góp phần tăng cường an ninh khu vực và ngăn chặn hoạt động của các tổ chức tội phạm quốc tế./.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 23kg ma túy Các đối tượng lợi dụng hệ thống vận tải như xe khách, shipper để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng và thủ đô Vientiane về tỉnh Huaphanh, sau đó tìm đường đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

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