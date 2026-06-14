Giới siêu giàu Mỹ tích trữ tiền mặt kỷ lục

Ngày càng nhiều người Mỹ có tài sản lớn đang rút bớt tiền khỏi thị trường tài chính và nắm giữ lượng tiền mặt ở mức cao chưa từng có, do lo ngại biến động thị trường, lạm phát kéo dài và nguy cơ định giá tài sản quá cao.

Theo khảo sát mới đây của Goldman Sachs, những người sở hữu từ 1 triệu USD tài sản đầu tư trở lên hiện dành khoảng 20% tổng tài sản cho tiền mặt và các tài sản tương đương tiền. Xu hướng này phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng gia tăng trước những bất ổn của kinh tế và thị trường tài chính Mỹ.

Một trong những ví dụ nổi bật là tỷ phú Warren Buffett. Trước khi nghỉ hưu vào cuối năm 2025, nhà đầu tư huyền thoại này đã nâng lượng tiền mặt của tập đoàn Berkshire Hathaway do ông lãnh đạo lên 381,7 tỷ USD vào cuối quý 3 năm 2025. Chiến lược phòng thủ này được cho là đã giúp tài sản của ông tăng thêm khoảng 21 tỷ USD trong năm qua bất chấp thị trường nhiều biến động.

Nhiều nhà đầu tư giàu có khác cũng đang giảm tỷ trọng cổ phiếu. Tỷ phú Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal, đã bán khoảng 100 triệu USD cổ phiếu Nvidia thông qua quỹ đầu cơ Thiel Macro trong quý 3 năm 2025.

Động thái này diễn ra ngay cả khi cổ phiếu Nvidia tăng gần 35% trong năm, cho thấy một bộ phận giới đầu tư giàu có đang thận trọng trước nguy cơ hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh việc gia tăng nắm giữ tiền mặt, giới siêu giàu Mỹ cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào các tài sản thay thế. Khảo sát của Goldman Sachs cho thấy gần 40% người có từ 1-5 triệu USD tài sản đầu tư đang sở hữu các khoản đầu tư ngoài cổ phiếu và trái phiếu truyền thống. Tỷ lệ này tăng lên tới 80% đối với nhóm người có trên 10 triệu USD tài sản đầu tư.

Bất động sản tiếp tục là một trong những lựa chọn được ưa chuộng nhất nhờ khả năng tạo dòng tiền ổn định từ hoạt động cho thuê và khả năng chống chịu tốt hơn trong giai đoạn kinh tế biến động.

Ngoài bất động sản, nghệ thuật cũng đang thu hút sự quan tâm của giới giàu có. Theo khảo sát của UBS năm 2025, các nhà sưu tập có giá trị tài sản ròng lớn đang phân bổ trung bình khoảng 20% tài sản vào các tác phẩm nghệ thuật. Nhiều nhà đầu tư xem đây là công cụ đa dạng hóa danh mục và bảo toàn tài sản trong thời kỳ thị trường biến động mạnh.

Xu hướng gia tăng nắm giữ tiền mặt cùng sự dịch chuyển sang bất động sản và nghệ thuật cho thấy giới siêu giàu Mỹ đang ưu tiên bảo toàn tài sản và giảm rủi ro hơn là theo đuổi lợi nhuận cao từ thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay./.

Lạm phát tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh nhất trong ba năm Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5/2026 của nước này tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2023.

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