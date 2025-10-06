Điều gì là nam châm mới "hút" giới siêu giàu của Mỹ ở London

Các tỷ phú Mỹ với tổng tài sản ròng hơn 130 tỷ USD đã chi tiền mua các căn hộ tại The Peninsula ở London, một khu dân cư độc quyền nằm bên trong một khách sạn hạng sang.

Theo hồ sơ của Cơ quan Đăng ký Đất đai và những nguồn tin thân cận, ông Stephen Schwarzman, lãnh đạo tập đoàn Blackstone, ông Ken Griffin, nhà sáng lập quỹ phòng hộ Citadel, và ông Jan Koum, nhà sáng lập WhatsApp, đều đã mua nhà tại khu phức hợp Belgravia.

Nhà tài chính Todd Boehly, cựu chủ sở hữu đội bóng bầu dục Mỹ Dan Snyder và ông John Liew, đối tác sáng lập của AQR Capital Management, cũng đã mua căn hộ tại đây.

Tòa nhà căn hộ nằm bên trong khách sạn 5 sao này, khai trương vào năm 2023 và có tầm nhìn ra Cung điện Buckingham và Công viên Hyde, đã bán được 20 căn hộ. Sáu căn hộ cuối cùng sẽ được chào bán vào mùa Thu này.

Cư dân có thể tiếp cận một hồ bơi trong nhà dài 25 m với “trần nhà điêu khắc lấy cảm hứng từ hang băng,” theo tài liệu tiếp thị mà The Financial Times có được, cùng với đội xe Rolls-Royce có tài xế riêng.

Các đại lý bất động sản cho biết những giao dịch mua bán này phản ánh sự gia tăng rộng hơn về số lượng người Mỹ tìm kiếm ngôi nhà thứ hai và thứ ba ở London trong những tháng gần đây, khi công dân Mỹ nộp đơn xin nhập quốc tịch Anh với số lượng kỷ lục.

Ông Rupert des Forges, Trưởng bộ phận kinh doanh phát triển bất động sản trung tâm London cao cấp tại Knight Frank - đơn vị đã bán các căn hộ tại The Peninsula - cho rằng khách hàng Mỹ đã trở thành nhóm khách hàng quan trọng nhất trong phát triển bất động sản trung tâm London cao cấp.

Ông cũng nói thêm về tòa nhà: “Giá trung bình của một căn hộ giữ kỷ lục là tòa nhà đắt nhất London, và căn penthouse đắt nhất được bán ở London, tính trên mỗi foot vuông.”

Ông Schwarzman - với khoản mua căn hộ tại The Peninsula có giá 40 triệu bảng Anh - có tài sản ròng ước tính 55,3 tỷ USD, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg. Năm 2022, ông đã mua một khu đất điền trang rộng 2.500 mẫu Anh tại biên giới giữa Wiltshire và Hampshire với giá 80 triệu bảng Anh.

The Peninsula là một chuỗi khách sạn tương đối nhỏ, với chỉ 12 địa điểm trên toàn thế giới, và được giới nhà giàu coi là thương hiệu cao cấp.

Cơ sở tại London của chuỗi khách sạn này đã tiêu tốn hơn 1 tỷ bảng Anh để xây dựng. Người mua tại thủ đô Anh có thể lựa chọn các căn hộ hai phòng ngủ với diện tích từ hơn 200m2 và các căn ba phòng ngủ rộng gần 400 m2.

Một số căn hộ có tầm nhìn ra khu vườn và sân tennis của Cung điện Buckingham. Các nhà tư vấn cho biết đã có sự cạnh tranh giữa những người mua muốn tận hưởng những lợi thế của việc sống trong khách sạn nhưng vẫn giữ được cảm giác như ở nhà, tuy nhiên, các đại lý cho biết những căn hộ nhỏ hơn, cũng như những căn có tầm nhìn kém hấp dẫn hơn, đang khó bán hơn.

Hơn 4.120 công dân Mỹ đã nộp đơn xin quốc tịch Anh trong nửa đầu năm 2025, con số cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận và tăng 39% so với cùng kỳ năm 2024, theo dữ liệu chính thức./.

