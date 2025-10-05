Mỹ: Nhà di động trở thành "mốt" sống mới của người giàu

Nhiều người ở Mỹ có công việc tốt, có tài chính vững sẵn sàng đánh đổi những ngôi nhà khang trang để lấy một cuộc sống tự do trên những "ngôi nhà di động" theo đúng nghĩa đen. Lựa chọn mới về lối sống này là một hiện tượng kinh tế thú vị. Nó tạo ra một hệ sinh thái mới từ sản xuất đến dịch vụ cao cấp.

Một buổi sáng tháng 5, tại Breckenridge, bang Colorado (Mỹ), ông Tim Eklund - chủ một doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực đầu tư - bắt đầu ngày làm việc mới tại nhà. Ngôi nhà có view nhìn ra toàn bộ khu rừng quốc gia và dãy núi Rocky hùng vĩ.

Cách đây khoảng một năm ông Eklund đã bán căn biệt thự rộng gần 500 m2 ở Denver với giá 1,2 triệu USD. Kể từ đó, ông được tự do lựa chọn “view” cho căn nhà của mình, khi thì ẩn mình trong một khu rừng yên tĩnh, lúc trông ra một bãi biển thơ mộng.

Gia đình Eklund là một trong số những đại diện tiêu biểu cho một trào lưu đang ngày càng lớn mạnh. Theo Hiệp hội Công nghiệp Xe giải trí (RV), từ năm 2021 đến 2025, tỷ lệ người Mỹ sở hữu và sống toàn thời gian trên các loại xe RV - xe chuyên dụng dành cho những chuyến du lịch xa, dài ngày được trang bị đầy đủ các tiện nghi - đã tăng hơn gấp đôi.

Hiện có khoảng 810.000 người dành hơn nửa năm sống trong những ngôi nhà di động này. Đáng chú ý, 2/3 trong số họ dưới 55 tuổi và 80% vẫn đang làm việc.

Du mục hạng sang

Khi nói đến "nhà di động", đừng vội hình dung những chiếc xe cắm trại chật chội. Chiếc "motorcoach" (xe buýt được cải tiến thành nhà di động) của gia đình Eklund nặng 30 tấn, được trang bị tám bánh xe.

Bên trong là một không gian sống hoàn chỉnh với nhà bếp, phòng ăn, hai phòng tắm, và một phòng ngủ chính rộng rãi. Toàn bộ tài sản và các thiết bị công nghệ cao của họ đều được tích hợp gọn gàng.

Khi dừng chân, chiếc xe kết nối trực tiếp với hệ thống điện, nước, và Internet vệ tinh tốc độ cao Starlink, cho phép làm việc hiệu quả ngay cả ở những nơi hẻo lánh nhất. Tất nhiên, cuộc sống du mục trên bánh xe ở Mỹ có nhiều sắc thái.

Cuốn sách "Nomadland" nổi tiếng đã khắc họa cuộc sống của những người Mỹ lớn tuổi, thu nhập thấp, buộc phải sống trên xe RV để tìm việc thời vụ sau khủng hoảng tài chính.

Tầng lớp trung lưu cũng tìm đến giải pháp này để cắt giảm chi phí nhà ở đắt đỏ. Anh Matt Kirouac, một người chuyên “rì viu” nhà hàng, đã bán căn hộ ở Chicago để cùng chồng du lịch khắp nước Mỹ trên chiếc RV cũ giá 45.000 USD, một phần vì chi phí lãi vay và phí quản lý tòa nhà ngày càng cao.

Thế nhưng, sự tham gia của giới nhà giàu vào lối sống du mục đã làm nên một hiện tượng kinh tế mới. Với họ, đây không phải là bài toán tiết kiệm, mà là sự đầu tư vào trải nghiệm, sự tự do và phiêu lưu.

Anh Adam Willis, chủ một công ty lắp đặt âm thanh-video, chia sẻ rằng việc mua một chiếc RV thay cho ngôi nhà thứ hai mang lại sự linh hoạt tuyệt vời. "Chúng tôi có thể đi bất cứ đâu mình muốn mà không phải trả thuế bất động sản", anh nói.

Từ năm 2022, anh dành phần lớn thời gian trong năm điều hành công ty từ xa ngay trên chiếc xe của mình, biến nó thành một "phòng trưng bày di động" hiệu quả.

Nội thất bên trong một chiếc xe nhà di động. (Ảnh: REV Group)

Hệ sinh thái triệu đô trên những bánh xe

Sự thay đổi về đối tượng khách hàng đã tạo ra một cú hích mạnh mẽ cho ngành công nghiệp sản xuất xe RV cao cấp. Ông Grant Kernan, Giám đốc điều hành (CEO) Newell Coach Corporation, một trong những hãng xe sang trọng cho biết: "Trước đại dịch, lối sống này chủ yếu dành cho người về hưu. Ngày nay, 70% khách hàng của chúng tôi vẫn đang tích cực làm việc, thường là chủ doanh nghiệp."

Công ty của ông mỗi năm sản xuất khoảng 26 chiếc motorcoach, mỗi chiếc có giá trung bình 2,7 triệu USD và được tùy chỉnh hoàn toàn. Nhu cầu tăng cao khiến sản lượng của Newell tăng 30% so với năm 2019, và thời gian giao xe kéo dài từ 8 lên 14 tháng.

Cùng với những chiếc xe triệu đô là sự ra đời của một hệ sinh thái dịch vụ tương xứng. Motorcoach Country Club (MCC) ở California là một ví dụ điển hình. Đây không phải là một bãi đỗ xe thông thường, mà là một khu nghỉ dưỡng 5 sao nơi các chủ xe mua hẳn những lô đất riêng, trên đó có hồ bơi, sân hiên, và cả những "casita" - ngôi nhà phụ trợ tiện nghi.

Gia đình ông Stan Duda và bà Jimmie Duda, bạn đồng hành của nhà Eklund, đã chi 1 triệu USD cho ba lô đất và xây một casita rộng hơn 100 m2 với spa và rạp chiếu phim. "Nơi này giống như một trại hè dành cho người lớn," bà Jimmie Duda chia sẻ.

Điều thú vị nhất mà lối sống này mang lại là một cấu trúc xã hội mới. Ông Eklund nhận thấy rằng các mối quan hệ ở đây có chủ đích và sâu sắc hơn. Thay vì sống trong một khu phố vì tiện cho công việc, họ kết nối với những người có cùng sở thích, cùng đam mê du lịch.

"Đây là một cách sống sôi động và kết nối hơn bất cứ điều gì chúng tôi đã trải nghiệm trong 20 năm qua," ông nói.

Dù yêu thích cuộc sống trên đường, hầu hết những người du mục thế hệ mới này không có ý định từ bỏ hoàn toàn một mái nhà cố định. Kế hoạch tương lai của gia đình Eklund là xây một ngôi nhà nhỏ, có gara đủ lớn để chứa chiếc "motorcoach."

Họ có thể ở gần con cháu khi cần, nhưng vẫn sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Hiện tượng triệu phú du mục cho thấy một sự thay đổi trong quan niệm về tài sản và sự thành công.

Thay vì mô hình truyền thống "làm việc cả năm để có một kỳ nghỉ," những người như ông Eklund đang “tận hưởng tức thì," tạo ra một thị trường sôi động cho những ai biết nắm bắt nhu cầu về một cuộc sống xa hoa, nhưng hoàn toàn tự do và linh hoạt./.

