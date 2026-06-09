11 người di cư thiệt mạng do đắm tàu ở Địa Trung Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, thêm một thảm kịch đắm tàu đã xảy ra trên tuyến đường biển ở Trung Địa Trung Hải, khiến ít nhất 11 người di cư thiệt mạng và 2 người khác mất tích.

Sự việc tiếp tục làm bùng lên làn sóng tranh cãi dữ dội về trách nhiệm cứu hộ của các quốc gia Nam Âu.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết tàu gặp nạn chở theo khoảng 60 người trên hành trình từ Libya. Lực lượng Cảnh sát biển Italy sau đó đã tiếp nhận và đưa 48 người sống sót cùng thi thể các nạn nhân lên bờ.

Số liệu từ Cơ quan di trú Liên hợp quốc (IOM) cho thấy tình hình tại khu vực đang lên tới mức báo động đỏ, khi chỉ trong 5 tháng từ đầu năm đến nay, đã có ít nhất 824 người chết hoặc mất tích tại Trung Địa Trung Hải, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2025. Các tổ chức dân sự cảnh báo con số thực tế có thể vượt quá 1.500 người do các "vụ đắm tàu không ai biết"./.

Nhóm người sống sót thần kỳ sau 5 ngày trôi dạt trên Địa Trung Hải Hơn 5 ngày sau khi chiếc thuyền chở những người di cư đến châu Âu bị lật ngoài khơi miền Đông Libya, 4 đã may mắn được cứu sống trên Địa Trung Hải.