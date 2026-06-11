World Cup 2026: Những ẩn số đầu tiên trên hành trình chinh phục cúp vàng

World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh bằng trận đấu thuộc bảng A giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi tại sân vận động Estadio Azteca vào lúc 2h ngày 12/6 (giờ Việt Nam).

Cùng góp mặt ở bảng đấu này còn có Hàn Quốc và Cộng hòa Séc, tạo nên cuộc đua được đánh giá khá cân bằng cho hai suất vào vòng knock-out.

Là quốc gia đầu tiên trong lịch sử ba lần đăng cai World Cup, Mexico bước vào giải đấu với nhiều kỳ vọng. Đội bóng Bắc Mỹ muốn xóa ký ức đáng quên tại Qatar 2022 khi bị loại ngay từ vòng bảng, đồng thời tìm lại hình ảnh của giai đoạn từng 7 kỳ World Cup liên tiếp góp mặt ở vòng 1/8 từ năm 1994 đến 2018. Thành tích tốt nhất của Mexico vẫn là hai lần vào tứ kết, đều diễn ra trên sân nhà vào các năm 1970 và 1986.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên kỳ cựu Javier Aguirre trong nhiệm kỳ thứ ba, Mexico xây dựng lối chơi giàu năng lượng với khả năng pressing và chuyển đổi trạng thái nhanh.

Hàng thủ được xem là điểm tựa lớn nhất với bộ đôi trung vệ Johan Vásquez và César Montes, trong khi tiền đạo kỳ cựu Raúl Jiménez vẫn là niềm hy vọng hàng đầu trên mặt trận tấn công.

Đặc biệt, sự xuất hiện của thần đồng 17 tuổi Gilberto Mora mang đến nhiều kỳ vọng. Cầu thủ trẻ này từng trở thành người trẻ nhất khoác áo đội tuyển Mexico khi mới 16 tuổi và được xem là tương lai của bóng đá nước chủ nhà.

Trong khi đó, Nam Phi trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên kể từ kỳ World Cup 2010 mà họ đăng cai. Đội bóng có biệt danh "Bafana Bafana" giành vé sau khi vượt qua Nigeria trong cuộc đua căng thẳng ở vòng loại châu Phi.

Dưới thời huấn luyện viên người Bỉ Hugo Broos, Nam Phi xây dựng lối chơi dựa trên tính tổ chức, kỷ luật chiến thuật và khả năng phản công. Phần lớn cầu thủ của họ hiện thi đấu trong nước, nhưng tiền vệ Teboho Mokoena được xem là linh hồn nơi tuyến giữa, còn tài năng trẻ Relebohile Mofokeng là gương mặt đáng chờ đợi trên hàng công.

Trong ba lần dự World Cup trước đây, Nam Phi đều dừng bước ở vòng bảng, vì vậy mục tiêu vượt qua vòng đấu này sẽ mang ý nghĩa lịch sử.

Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là đội tuyển giàu truyền thống nhất châu Á với lần thứ 12 tham dự World Cup. Thành tích tốt nhất của đội bóng “Xứ Kim chi” vẫn là vị trí thứ tư tại World Cup 2002. Đội quân của huấn luyện viên Hong Myung Bo vượt qua vòng loại với thành tích bất bại, dù những trận giao hữu gần đây chưa thực sự thuyết phục.

Sức mạnh lớn nhất của Hàn Quốc nằm ở dàn cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Đội trưởng Son Heung Min tiếp tục là thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, những cái tên như Lee Kang In, Kim Min Jae hay Hwang In Beom mang đến chất lượng đáng kể cho đội hình.

Một nhân tố khác được chú ý là tiền đạo Oh Hyeon Gyu, người vừa trải qua mùa giải thành công tại Thổ Nhĩ Kỳ và có thể trở thành phương án tấn công hiệu quả nhờ thể hình cùng khả năng không chiến.

Đội còn lại của bảng đấu là Cộng hòa Séc, đội tuyển trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2006 sau khi vượt qua Đan Mạch ở loạt sút luân lưu tại vòng play-off châu Âu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV 74 tuổi Miroslav Koubek, đội bóng Trung Âu xây dựng lối chơi dựa trên nền tảng thể lực, tính tổ chức và khả năng tận dụng các tình huống cố định.

Ngôi sao sáng nhất của Cộng hòa Séc vẫn là tiền đạo Patrik Schick, chân sút đang khoác áo Bayer Leverkusen và nổi tiếng với khả năng dứt điểm sắc bén ở các giải đấu lớn. Bên cạnh đó, tiền vệ Pavel Šulc được xem là đại diện tiêu biểu của thế hệ mới bóng đá Séc sau mùa giải thành công tại Pháp.

Xét về tương quan lực lượng, kinh nghiệm và chất lượng đội hình, Mexico cùng Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đua giành hai vị trí dẫn đầu bảng A. Tuy nhiên, Nam Phi sở hữu lối chơi tập thể khó chịu, còn Cộng hòa Séc luôn là đối thủ giàu bản lĩnh ở các giải đấu lớn.

Điều này khiến bảng A hứa hẹn trở thành một trong những bảng đấu khó lường nhất ở giai đoạn khởi đầu của World Cup 2026, nơi bất ngờ hoàn toàn có thể xuất hiện ngay từ những lượt trận đầu tiên./.

Lịch thi đấu hôm nay 11/6: World Cup 2026 chính thức khởi tranh Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào hôm nay (12/6, theo giờ Việt Nam) bằng màn chạm trán giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi vào lúc 2 giờ trên sân Azteca.