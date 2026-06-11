World Cup 2026: Cơ hội mở ra cho những tham vọng lịch sử

World Cup 2026 không chỉ đánh dấu lần đầu tiên giải đấu mở rộng lên 48 đội tuyển mà còn mang đến cơ hội đặc biệt cho nhiều đội bóng đang tìm kiếm những cột mốc lịch sử mới.

Tại bảng B, chủ nhà Canada đặt mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, Thụy Sĩ hướng đến một chiến dịch thành công hơn sau nhiều kỳ liên tiếp góp mặt ở vòng knock-out, trong khi Bosnia và Herzegovina cùng Qatar đều nuôi hy vọng tạo nên dấu ấn riêng trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Được thi đấu toàn bộ các trận vòng bảng trên sân nhà, Canada bước vào giải với kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Sau 36 năm vắng bóng, đội tuyển Bắc Mỹ trở lại World Cup tại Qatar 2022 nhưng ra về mà không giành được điểm nào, dù Alphonso Davies đã ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup cho bóng đá Canada.

Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên người Mỹ Jesse Marsch, Canada theo đuổi lối chơi giàu năng lượng, pressing cường độ cao và chuyển đổi trạng thái nhanh. Sơ đồ 4-3-3 quen thuộc giúp đội bóng tận dụng tối đa nền tảng thể lực cùng tốc độ của các cầu thủ trẻ.

Bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm như Cyle Larin hay Jonathan David, Canada còn sở hữu một trong những ngôi sao sáng nhất khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) là Alphonso Davies.

Hậu vệ cánh thuộc biên chế Câu lạc bộ Bayern Munich không chỉ là thủ lĩnh chuyên môn mà còn là biểu tượng của bóng đá Canada hiện đại. Sau khi bình phục chấn thương gân kheo gặp phải ở bán kết Champions League, Davies được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất giúp đội chủ nhà chinh phục mục tiêu lần đầu tiên giành chiến thắng và vượt qua vòng bảng World Cup.

Bên cạnh đó, tiền vệ Ismael Koné cũng được đánh giá là nhân tố đáng chú ý sau mùa giải thành công tại Serie A (Italy) trong màu áo Câu lạc bộ Sassuolo.

Trong khi đó, Thụy Sĩ tiếp tục cho thấy sự ổn định đáng nể ở các giải đấu lớn. Đây sẽ là kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp của đội bóng châu Âu, đồng thời là lần thứ tư liên tiếp họ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Thụy Sĩ từng ba lần vào Tứ kết World Cup nhưng lần gần nhất đã diễn ra từ năm 1954.

Đội bóng của Huấn luyện viên Murat Yakin vượt qua vòng loại với thành tích bất bại và chỉ để lọt lưới hai bàn. Sự chắc chắn trong phòng ngự tiếp tục là nền tảng cho lối chơi của Thụy Sĩ, bên cạnh kinh nghiệm dày dạn của những trụ cột như Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez hay thủ môn Gregor Kobel.

Ở tuổi 33, Xhaka vẫn là trái tim nơi tuyến giữa với khả năng điều tiết lối chơi và kinh nghiệm hơn 140 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, tiền vệ trẻ Johan Manzambi được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của đội bóng sau mùa giải gây ấn tượng mạnh tại châu Âu.

Bosnia và Herzegovina là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất tại vòng loại World Cup 2026. Đội bóng vùng Balkan giành vé tới Bắc Mỹ sau khi vượt qua Italy ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết play-off châu Âu, tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của chiến dịch vòng loại.

Đây mới là lần thứ hai Bosnia và Herzegovina góp mặt tại World Cup sau lần ra mắt năm 2014. Dưới sự dẫn dắt của HLV Sergej Barbarez, đội bóng xây dựng lối chơi thực dụng, giàu thể lực và kỷ luật chiến thuật. Dù không còn sở hữu thế hệ vàng như trước, nhưng Bosnia và Herzegovina vẫn có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào nhờ khả năng phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các tình huống cố định.

Trung tâm trong lối chơi của đội bóng vẫn là đội trưởng Edin Džeko. Ở tuổi 40, chân sút kỳ cựu này vẫn giữ vai trò đầu tàu cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Với 73 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, Džeko tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Kerim Alajbegovic cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên đột phá bằng tốc độ và khả năng sáng tạo bên hành lang cánh.

Qatar bước vào kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử với quyết tâm chứng minh rằng sự hiện diện của họ không chỉ đến từ tư cách chủ nhà như tại giải đấu năm 2022. Sau khi thua cả ba trận trên sân nhà cách đây 4 năm, đội bóng Tây Á đã giành quyền tham dự World Cup 2026 thông qua vòng loại khu vực châu Á.

Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên người Tây Ban Nha Julen Lopetegui, Qatar đang cố gắng xây dựng một tập thể cân bằng hơn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Phần lớn cầu thủ vẫn thi đấu trong nước, nhưng sự gắn kết đã giúp đội tuyển hai lần liên tiếp vô địch Asian Cup.

Ngôi sao sáng nhất của Qatar tiếp tục là Akram Afif. Cầu thủ hai lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á vừa trải qua mùa giải ấn tượng với 18 bàn thắng và 18 pha kiến tạo trong màu áo Al Sadd. Khả năng sáng tạo cùng những khoảnh khắc bùng nổ của Afif sẽ đóng vai trò then chốt nếu Qatar muốn giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Xét về tương quan lực lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Thụy Sĩ được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vị trí nhất bảng. Canada sở hữu lợi thế sân nhà cùng thế hệ cầu thủ tài năng nhất trong lịch sử bóng đá nước này và được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp tấm vé còn lại.

Tuy nhiên, Bosnia và Herzegovina với tinh thần thi đấu kiên cường cùng Qatar-nhà đương kim vô địch châu Á-đều có đủ khả năng tạo nên bất ngờ.

Trong bối cảnh World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội và các đội xếp thứ ba xuất sắc cũng có cơ hội đi tiếp, cuộc cạnh tranh tại bảng B được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn và khó lường cho đến những lượt trận cuối cùng./.

Lịch thi đấu hôm nay 11/6: World Cup 2026 chính thức khởi tranh Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào hôm nay (12/6, theo giờ Việt Nam) bằng màn chạm trán giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi vào lúc 2 giờ trên sân Azteca.

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