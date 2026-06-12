Cục Thể dục thể thao Việt Nam ký kết hợp tác phát triển kinh tế thể thao

Sáng nay 12/6, Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) tổ chức ký kết hợp tác thúc đẩy kinh tế thể thao Việt Nam.

Thỏa thuận đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhằm tăng cường nghiên cứu, đối thoại, truyền thông và kết nối nguồn lực cho lĩnh vực kinh tế thể thao.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam kỳ vọng thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần tạo thêm động lực cho sự phát triển của ngành thể thao trong thời gian tới, sớm mang lại những kết quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của thể thao Việt Nam.

"Cục Thể dục thể thao Việt Nam sẽ phát huy vai trò định hướng, điều phối và kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái thể thao, bảo đảm các hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển chung của ngành. Vietcontent sẽ đóng góp năng lực tổ chức, truyền thông, sản xuất nội dung, nghiên cứu, phát triển dữ liệu và triển khai các hoạt động trên thực tế, hướng tới một quá trình xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa và gia tăng giá trị cho thể thao Việt Nam," Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thỏa thuận ký kết diễn ra trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện và bền vững.

Bên cạnh mục tiêu tập trung đầu tư các môn thể thao trọng điểm, nhằm nâng cao thành tích thi đấu, thể thao Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu mở rộng phong trào tập luyện trong nhân dân, từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Trong tiến trình đó, thể thao được nhìn nhận không chỉ là hoạt động văn hóa, xã hội, mà còn là một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế thông qua truyền thông, thương mại, tài trợ, bản quyền, du lịch, tiêu dùng và nhiều ngành dịch vụ liên quan.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, hội thảo, diễn đàn, truyền thông, kết nối doanh nghiệp và các sáng kiến phù hợp nhằm góp phần nâng cao nhận thức về kinh tế thể thao, tạo thêm cơ sở tham khảo cho cơ quan quản lý, địa phương, liên đoàn, hiệp hội, đơn vị tổ chức giải đấu, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia thị trường thể thao.

Trong khuôn khổ hợp tác, Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển như một hoạt động trọng tâm. Diễn đàn sẽ hướng tới việc tăng cường các hoạt động nghiên cứu, xây dựng báo cáo chuyên đề, phát triển hệ thống nội dung, kết nối các thể chế, doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến kinh tế thể thao.

Lễ ký kết lần này không chỉ đánh dấu sự mở rộng hợp tác giữa Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Vietcontent, mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng rõ nét về việc tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đối thoại và kết nối nguồn lực cho kinh tế thể thao.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được từ Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam, hai bên kỳ vọng sẽ từng bước hình thành một nền tảng hợp tác có tính kế thừa và phát triển lâu dài, góp phần thúc đẩy quá trình xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa và gia tăng giá trị cho thể thao Việt Nam trong những năm tới./.

Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026: "Nhịp cầu" kiến tạo một thị trường đầu tư mới Ở Việt Nam, thị trường thể thao đang trong quá trình hình thành, nhưng những điều kiện nền tảng cho một nền kinh tế thể thao thực sự đang xuất hiện ngày càng rõ hơn.