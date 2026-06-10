World Cup 2026: Azteca và những bản tình ca Maradona

Giữa vô số biểu tượng của bóng đá thế giới, sân vận động Azteca luôn chiếm một vị trí đặc biệt.

Không chỉ là nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2026, Azteca còn là thánh đường đã chứng kiến những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử môn thể thao vua, từ đế chế của Pele đến thiên tài Diego Maradona.

Trong mắt nhiều người yêu bóng đá, đặt chân đến Azteca giống như một cuộc hành hương. Sau Maracana của Brazil, Camp Nou của Tây Ban Nha, Anfield của Anh hay San Siro của Italy, hiếm có sân vận động nào mang sức nặng lịch sử lớn như công trình nằm giữa cao nguyên Mexico City này.

Bước qua đường hầm dẫn ra mặt sân, khán giả lập tức đối diện khoảng không gian rộng lớn của những khán đài hình lòng chảo và thảm cỏ xanh đã đi vào huyền thoại.

Dù trời Mexico City phủ đầy mây và những cơn mưa đầu hạ xuất hiện, Azteca vẫn mang vẻ uy nghiêm của một sân khấu từng làm nên lịch sử World Cup. Hiện mang tên chính thức Banorte, nhưng với người hâm mộ toàn cầu, nơi đây mãi mãi là Azteca.

Chính trên sân đấu này, đội tuyển Brazil của Pele đăng quang World Cup 1970. Mười sáu năm sau, Diego Maradona biến Azteca thành sân khấu riêng của mình trong hành trình đưa Argentina lên đỉnh thế giới tại World Cup 1986.

Azteca không đơn thuần là một sân vận động. Đó là nơi những trận đấu mang tính sử thi đã góp phần tạo nên các huyền thoại bất tử của bóng đá thế giới. Những tiếng reo hò, những bàn thắng kinh điển và những khoảnh khắc lịch sử vẫn dường như còn vang vọng trên các khán đài đã tồn tại hơn nửa thế kỷ.

Tại World Cup 2026, Azteca sẽ đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên đăng cai ba kỳ World Cup khác nhau, sau các giải đấu năm 1970 và 1986.

Sau quá trình cải tạo quy mô lớn, sức chứa của sân giảm từ hơn 100.000 chỗ xuống khoảng 87.000 chỗ ngồi nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại của FIFA.

Các khu vực khán đài, tiện ích và hạ tầng phục vụ người hâm mộ đều được nâng cấp để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù vẫn còn những tranh cãi liên quan đến chi phí cải tạo và giá vé, người dân Mexico City đang háo hức chờ đợi ngày Azteca một lần nữa trở thành tâm điểm của thế giới.

Nhắc đến Azteca là nhắc đến Diego Maradona. Ngày 22/6/1986, trước hơn 114.000 khán giả, sân vận động này chứng kiến hai khoảnh khắc đối lập nhưng đều đi vào lịch sử trong trận tứ kết giữa Argentina và Anh.

Đầu tiên là "Bàn tay của Chúa" - pha bóng gây tranh cãi bậc nhất lịch sử World Cup. Chỉ bốn phút sau, Maradona thực hiện pha solo từ giữa sân, vượt qua hàng loạt cầu thủ Anh trước khi đánh bại thủ môn Peter Shilton, ghi nên điều mà FIFA sau này gọi là "Bàn thắng thế kỷ."

Hai bàn thắng ấy, một gây tranh cãi và một đạt tới vẻ đẹp hoàn mỹ, đã phản chiếu gần như trọn vẹn con người Maradona: thiên tài, ngẫu hứng, nổi loạn và không thể đoán định.

Chính tại Azteca, nhà bình luận người Uruguay Victor Hugo Morales đã cất lên những lời bình nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá bằng tiếng Tây Ban Nha khi chứng kiến siêu phẩm ấy. Đó cũng là khoảnh khắc khiến Maradona bước từ một ngôi sao sân cỏ trở thành biểu tượng văn hóa của cả Argentina.

Bốn mươi năm đã trôi qua kể từ mùa Hè 1986. Pele và Maradona đều đã trở thành một phần của lịch sử. Bóng đá cũng thay đổi mạnh mẽ với VAR, công nghệ và những thế hệ siêu sao mới. Nhưng Azteca vẫn đứng đó như một chứng nhân của thời gian.

World Cup 2026 sẽ mang đến cho sân vận động huyền thoại này một chương mới. Dù chỉ đăng cai 5 trận đấu, trong đó có trận khai mạc, Azteca vẫn là địa điểm mang ý nghĩa biểu tượng lớn nhất của giải đấu.

Khi trái bóng lăn trên thảm cỏ này một lần nữa, người hâm mộ sẽ không chỉ dõi theo các ngôi sao của hiện tại. Họ còn được nhắc nhớ về những mùa Hè bất tử của Pele, của Maradona và của một Azteca đã trở thành huyền thoại trong lịch sử bóng đá thế giới./.

Mexico: Sân vận động Azteca khoác diện mạo mới chuẩn bị cho WorldCup Ban quản lý sân vận động Azteca cho biết việc bàn giao đã được hoàn tất sau 18 tháng cải tạo, sẽ là sân vận động đầu tiên trên thế giới đăng cai 3 kỳ khai mạc World Cup, sau giải đấu năm 1970 và 1986.