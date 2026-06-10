Thủ đô Mexico rực rỡ sắc vàng cam đón ngày hội bóng đá thế giới

Lần đầu tiên tại Mexico, hoa cúc vạn thọ (cempasúchil) - loài hoa biểu tượng của mùa Thu - đã xuất hiện trên các tuyến phố của thủ đô Mexico City ngay trong tháng 6 nhằm phục vụ công tác trang trí chào đón FIFA World Cup 2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, cơ quan quản lý môi trường của chính quyền thủ đô Mexico City (Sedema) cho biết các nhà vườn tại khu vực Xochimilco đã điều chỉnh lịch gieo trồng từ tháng 2 và tháng 3 vừa qua để hoa nở đúng thời điểm diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây là một phần trong kế hoạch chỉnh trang đô thị và quảng bá bản sắc văn hóa Mexico nhân dịp nước này đăng cai World Cup 2026. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh ngày 11/6 tới với trận khai mạc giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi trên sân vận động Azteca (Banorte) ở thủ đô nước này.

Ngoài hoa cúc vạn thọ, chính quyền thành phố cũng triển khai trồng và bố trí nhiều loại cây cảnh khác như phong lữ, oải hương, hương thảo và các loài hoa trang trí đặc trưng tại các đại lộ, công viên và không gian công cộng.

Khu vực San Luis Tlaxialtemalco thuộc quận Xochimilco - nơi nổi tiếng với nghề trồng hoa truyền thống được lựa chọn là địa điểm cung ứng hoa cúc vạn thọ phục vụ sự kiện.

Theo Giám đốc Sedema, bà Julia Álvarez Icaza Ramírez, việc thay đổi chu kỳ canh tác của loài hoa vốn chỉ nở rộ vào tháng 10 và tháng 11 là một thách thức chưa từng có đối với các nhà vườn địa phương.

Các nhà vườn ở Xochimilco điều chỉnh lịch gieo trồng để hoa cúc vạn thọ nở sớm hơn thường lệ, đáp ứng nhu cầu trang trí phục vụ World Cup 2026. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Nhờ việc gieo trồng sớm, hàng trăm nghìn chậu hoa đã sẵn sàng để đưa đến các địa điểm trọng điểm trước ngày khai mạc giải đấu. Đại lộ Paseo de la Reforma, một trong những biểu tượng của Mexico City, là khu vực đầu tiên được trang trí bằng hoa cúc vạn thọ.

Theo truyền thông sở tại, chương trình chỉnh trang đô thị phục vụ World Cup 2026 dự kiến sử dụng hơn 1 triệu cây cảnh và hoa các loại, trong đó riêng hoa cúc vạn thọ chiếm trên 300.000 cây. Toàn bộ số cây này đều do các nhà sản xuất địa phương tại khu vực Xochimilco cung cấp.

Hoa cúc vạn thọ từ lâu được xem là biểu tượng văn hóa đặc sắc của Mexico, gắn liền với lễ hội Ngày của Người đã khuất - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.

Với sắc vàng cam rực rỡ và hương thơm đặc trưng, việc đưa hoa cúc vạn thọ vào trang trí thành phố trong dịp World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ giúp du khách quốc tế có thêm cơ hội tiếp cận và tìm hiểu về bản sắc văn hóa Mexico, đồng thời tạo nguồn thu nhập mới cho các hộ trồng hoa địa phương.

Bên cạnh các hoạt động trang trí cảnh quan, Mexico City cũng sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật và không gian trải nghiệm dành cho người hâm mộ trong suốt thời gian diễn ra World Cup.

Nổi bật trong đó là FIFA Fan Festival - sự kiện diễn ra tại quảng trường Zócalo từ ngày 11/6-19/7 với các hoạt động phát trực tiếp các trận đấu, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu cộng đồng./.

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