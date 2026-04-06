Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng mạnh quý 1

Cơ quan thống kê quốc gia thông tin, trong quý 1/2026, thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, đạt 9 triệu đồng, tăng 329.200 đồng (tương ứng 3,8%) so với quý trước và tăng 705.700 đồng (tương ứng 8,5%) so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê, Lao động có việc làm trong quý 1/2026 đạt 52,5 triệu người, tăng 656,8 nghìn người, tương ứng tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động (từ 15 tuổi trở lên) trong quý 1/2026 đạt 53,6 triệu người, tăng 687,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước./.

Cũng trong quý 1, thị trường lao động tiếp tục duy trì ổn định, với quy mô lực lượng lao động và số người có việc làm biến động nhẹ so với quý trước. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực so với cùng kỳ năm trước.