Làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga

Thành phố Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Liên bang Nga nói chung và với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Nga nói riêng.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm Ngày nước Nga, do Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối 17/6.

Chúc mừng Ngày nước Nga-kỷ niệm 36 năm Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2026), ông Nguyễn Lộc Hà chia sẻ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi Liên bang Xô-viết trước đây và Liên bang Nga ngày nay là người bạn chân thành, thủy chung và tin cậy.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện, đã được thử thách và khẳng định qua thời gian, luôn đứng vững trước những biến động của thời cuộc.

Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của Việt Nam.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị đối ngoại, quốc phòng-an ninh, năng lượng, dầu khí, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có quan hệ kết nghĩa với 9 địa phương các cấp của Liên bang Nga. Thời gian qua, hoạt động giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa hai bên được duy trì thường xuyên; các lĩnh vực hợp tác thực chất tiếp tục được thúc đẩy, đặc biệt là khoa học công nghệ, giao thông vận tải, du lịch và thương mại.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn và sẵn sàng tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của mỗi quốc gia và trong khu vực.

Tại buổi lễ, ông Timur Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ý nghĩa của Ngày nước Nga-ngày 12/6 đối với lịch sử nước Nga hiện đại.

Ông Timur Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Timur Sadykov cho rằng, Việt Nam và Nga có mối quan hệ lịch sử rất mật thiết. Nhân dân hai nước cùng chia sẻ những giá trị giống nhau về tình yêu đất nước và nhân dân; có cùng quan niệm về danh dự và nhân phẩm. Hai nước cùng hiểu tầm quan trọng của tình yêu Tổ quốc, bởi vì nó truyền cảm hứng cho những hành động cao cả, thành tựu, sự sáng tạo và chiến thắng; cùng trân trọng tự do và độc lập, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn.

Ông Timur Sadykov nhấn mạnh, bất chấp những biến động của chính trị toàn cầu, Liên bang Nga tin tưởng vào cam kết kiên định của giới lãnh đạo hai nước Liên bang Nga và Việt Nam trong việc duy trì không chỉ quan hệ đối tác chiến lược mà còn cả quan hệ anh em, như Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin đã nói: "Mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi, đã, đang và sẽ đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước”./.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga Chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng quan hệ song phương, đồng thời phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga.

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