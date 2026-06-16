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Tổng thống Nga ký sắc lệnh ấn định ngày bầu cử Duma Quốc gia

Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh tổ chức bầu cử Duma Quốc gia vào ngày 20/9, cùng nhiều cuộc bầu cử cấp địa phương diễn ra trong cùng ngày.

Trần Hải
Toàn cảnh một phiên họp của Duma quốc gia Nga tại Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp của Duma quốc gia Nga tại Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ấn định ngày bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa IX vào ngày 20/9.

Sắc lệnh nêu rõ: “Cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ mới của Duma Quốc gia thuộc Quốc hội Liên bang Nga được ấn định vào ngày 20/9. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được công bố chính thức.”

Ngoài cuộc bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia, dự kiến sẽ có hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp khác nhau diễn ra trong cùng ngày để bầu ra khoảng 20.700 vị trí trong các cơ quan lập pháp và người đứng đầu các địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Duma Quốc gia #bầu cử Duma #ấn định ngày bầu cử Nga
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