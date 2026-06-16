Tổng thống Nga ký sắc lệnh ấn định ngày bầu cử Duma Quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ấn định ngày bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa IX vào ngày 20/9.

Sắc lệnh nêu rõ: “Cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ mới của Duma Quốc gia thuộc Quốc hội Liên bang Nga được ấn định vào ngày 20/9. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được công bố chính thức.”

Ngoài cuộc bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia, dự kiến sẽ có hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp khác nhau diễn ra trong cùng ngày để bầu ra khoảng 20.700 vị trí trong các cơ quan lập pháp và người đứng đầu các địa phương./.

Cử tri Nga bầu người đứng đầu thành phố và cơ quan lập pháp khu vực Hơn 55 triệu cử tri Nga bắt đầu đi bỏ phiếu từ ngày 12/9 trong kỳ bầu cử thống nhất thường niên, bầu 20 thống đốc, gần 46.000 đại biểu cơ quan lập pháp cùng nhiều lãnh đạo thành phố trên khắp cả nước.