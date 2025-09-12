Cử tri Nga bầu người đứng đầu thành phố và cơ quan lập pháp khu vực

Sáng 12/9, cử tri Nga đã đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử thống nhất thường niên để bầu ra người đại diện tại chính quyền khu vực và thành phố.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, năm nay, tại nhiều khu vực trên cả nước sẽ diễn ra các cuộc bầu cử ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong đó, người dân Nga sẽ bầu ra 20 thống đốc thông qua bỏ phiếu trực tiếp, bầu 1 thống đốc từ các đại biểu hội đồng vùng có từ 3 ứng cử viên do Tổng thống đề xuất, và gần 46.000 đại biểu các cấp cho cơ quan lập pháp của 11 chủ thể thuộc Liên bang Nga và 25 thành phố.

Tổng cộng có 94 ứng cử viên đại diện cho 11 chính đảng ra ứng cử kỳ này và đây là cuộc bầu cử rất quan trọng đối với họ liên quan đến cuộc bầu cử vào Duma quốc gia (Hạ viện) Nga trong năm 2026.

Do Nga có tới 11 múi giờ nên các điểm bỏ phiếu mở cửa 23h ngày 11/9 theo giờ Moskva, với điểm đầu tiên là ở vùng Kamchatka.

Có 2 thành phố lớn nhất là Moskva và Saint Petersburg không tổ chức bầu cử trong lần này nhưng vẫn có 14 điểm bỏ phiếu được mở để dành cho cử tri của 19 khu vực khác. Trong khi đó, các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài đã mở cửa trong 3 ngày, từ 12-14/9.

Dự kiến sẽ có khoảng 55 triệu cử tri đi bỏ phiếu. Tại đa số các thành phố, cử tri có cơ hội bỏ phiếu từ xa thông qua nền tảng vybory.gov.ru. Khoảng 870.000 người đã nộp đơn đăng ký bỏ phiếu trực tuyến.

Riêng tại thủ đô Moskva, các điểm bỏ phiếu đều có thiết bị bỏ phiếu điện tử, sử dụng công nghệ mã hóa và lưu trữ dữ liệu dưới dạng blockchain, ẩn danh và các cải tiến khác. Điều này sẽ giúp đảm bảo toàn bộ quá trình bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu mang tính ẩn danh và có độ tin cậy cao./.

