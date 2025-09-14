Thế giới

Châu Âu

Hệ thống bầu cử của Nga hứng hàng trăm nghìn cuộc tấn công mạng

Đến nay đã ghi nhận khoảng 290.000 cuộc tấn công vào trang web của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga và hơn 300 cuộc tấn công nhằm vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa.

Đài Trang
Nga đang tiến hành bầu cử địa phương. (Nguồn: IZ)
Nga đang tiến hành bầu cử địa phương. (Nguồn: IZ)

Ngày 14/9, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova cho biết hệ thống mạng bầu cử nước này đang đối mặt với một cuộc tấn công chưa từng có trong bối cảnh Nga tiến hành bầu cử địa phương.

Theo bà Pamfilova, đến nay đã ghi nhận khoảng 290.000 cuộc tấn công vào trang web của CEC và hơn 300 cuộc tấn công nhằm vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa. Tuy nhiên, các sự cố này không ảnh hưởng đến quá trình bỏ phiếu.

Quan chức Nga cho biết hơn 1,4 triệu người đã bỏ phiếu trực tuyến, chiếm 85% số đơn đăng ký, và tổng cộng khoảng 16 triệu cử tri đã tham gia bầu cử các cấp.

Trong lần bầu cử này, cử tri Nga lựa chọn 20 thống đốc bằng hình thức trực tiếp, 1 thống đốc do hội đồng vùng bầu chọn từ 3 ứng viên Tổng thống đề cử, cùng gần 46.000 đại biểu cơ quan lập pháp tại 11 chủ thể liên bang và 25 thành phố.

Hoạt động bỏ phiếu trực tiếp diễn ra ngày 12/9, trong khi các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài mở cửa trong ba ngày từ 12-14/9./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cử tri Nga #Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga #tấn công mạng Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Nguồn: Reuters)

Mỹ tạm dừng tấn công mạng nhằm vào Nga

Theo nhiều hãng truyền thông Mỹ ngày 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh tạm dừng mọi chiến dịch không gian mạng của nước này nhằm vào Nga, bao gồm cả các hoạt động tấn công.

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiếp kiến Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: Mofa)

Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp định kỳ của Nhóm Công tác hỗn hợp.

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin và Tổng Giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov ngày 13/9 đã tới dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Quốc gia mới tại thủ đô Moskva.

Lực lượng khẩn cấp tại hiện trường vụ UAV bị bắn hạ ở Wyryki. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Nga: Ba Lan từ chối tham vấn về sự cố UAV

Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế cho biết Bộ Quốc phòng Ba Lan “chưa sẵn sàng” tiếp nhận đề nghị tham vấn từ phía Nga liên quan sự cố UAV.

Bên trong Trung tâm Vũ trụ Nga. (Nguồn: kremlin.ru)

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới NSC

Tổng thống Putin khẳng định NSC là giai đoạn mới trong sự phát triển công nghiệp vũ trụ, củng cố vị thế của Nga là “một trong những trung tâm và quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực quan trọng này.”

Hiện trường vụ tấn công.(Nguồn: mezha.net)

Ukraine tập kích cơ sở lọc dầu hàng đầu của Nga

Một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã rơi xuống một trong những tổ hợp lọc dầu lớn nhất Nga gây cháy. Video trên mạng xã hội cho thấy một UAV lao về phía cơ sở rồi phát nổ thành cầu lửa.

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Anh ký hợp đồng hơn 500 triệu USD với Google Cloud

Thỏa thuận không chỉ mở ra cơ hội để London "triển khai cùng một công nghệ" với Washington, mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác tình báo và an ninh vốn đã rất sâu rộng giữa hai đồng minh.