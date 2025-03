Mỹ tạm dừng tấn công mạng nhằm vào Nga

Theo nhiều hãng truyền thông Mỹ ngày 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh tạm dừng mọi chiến dịch không gian mạng của nước này nhằm vào Nga, bao gồm cả các hoạt động tấn công.



Theo tờ New York Times, lệnh này nằm trong khuôn khổ đánh giá lại toàn diện các chiến dịch của Mỹ chống lại Moskva, tuy nhiên thời hạn và phạm vi của việc tạm dừng vẫn chưa rõ ràng.



Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng cho biết: "Vì lý do an ninh, chúng tôi không bình luận hay thảo luận về tình báo, kế hoạch hoặc các chiến dịch không gian mạng. Không có ưu tiên nào của Bộ trưởng Hegseth lớn hơn việc đảm bảo an toàn cho các quân nhân trong mọi chiến dịch, bao gồm cả lĩnh vực không gian mạng."



Thông tin về sự thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, và chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ có cuộc họp căng thẳng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.



Các nước phương Tây cáo buộc Điện Kremlin là chủ mưu đứng sau hàng loạt vụ việc nhằm phá hoại sự ủng hộ dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga.



Trong khi đó, ông Trump tự đặt mình vào vị trí trung gian hòa giải giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky, gạt Ukraine và châu Âu sang một bên trong khi theo đuổi việc xích lại gần với nhà lãnh đạo Nga, cho rằng "chúng ta nên bớt lo lắng về Putin."

Cùng ngày, khi trả lời phỏng vấn đài CNN về việc nối lại quan hệ với Nga, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz đã bác bỏ thông tin về thay đổi chính sách không gian mạng.

Ông nêu rõ: "Điều đó không nằm trong các cuộc thảo luận của chúng tôi. Sẽ có đủ các biện pháp khuyến khích và răn đe để chấm dứt cuộc chiến này"./.

