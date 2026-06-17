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Ủy ban bầu cử Trung ương Nga phê duyệt thời điểm diễn ra bầu cử Duma Quốc gia

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới sẽ được tổ chức với khẩu hiệu “Tiếng nói của bạn - Sức mạnh của nước Nga.”

Trần Hải
Quang cảnh một phiên họp của Duma Quốc gia Nga tại Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh một phiên họp của Duma Quốc gia Nga tại Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/6, với 14 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã thông qua Nghị quyết phê duyệt thời gian diễn ra cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (Hạ viện).

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX và các cuộc bầu cử khác sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 18-20/9.

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, bà Ella Pamfilova, việc bỏ phiếu trong 3 ngày đã trở thành một truyền thống trong hệ thống bầu cử Nga. Điều này sẽ tạo điều kiện cho người dân có cơ hội lên kế hoạch cho thời gian của mình và phân bổ đồng đều hơn khối lượng công việc của các ủy ban bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới sẽ được tổ chức với khẩu hiệu “Tiếng nói của bạn - Sức mạnh của nước Nga.” Theo bà, hiện có 25 đảng được đăng ký hoạt động chính thức tại Nga, trong đó 17 đảng đã đủ điều kiện tham gia tranh cử.

Trước đó, ngày 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ấn định ngày bầu cử Duma Quốc gia Nga vào ngày 20/9/2026. Bầu cử Duma Quốc gia Nga được tổ chức 5 năm một lần. Quốc hội hiện tại được bầu vào tháng 9/2021./.

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