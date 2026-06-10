Bulgaria tuyên bố sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov ngày 9/6 tuyên bố Sofia sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì nước này đã có “đủ vũ khí.”

Đây là sự thay đổi chính sách của chính phủ mới sau khi lên nắm quyền vào tháng 4 vừa qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Stoyanov cho biết Sofia không có kế hoạch cung cấp thêm vũ khí vì “Ukraine cần thêm người, chứ không phải thêm vũ khí.”

Ông Stoyanov kêu gọi các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán và tìm kiếm một nền hòa bình công bằng.

Tuyên bố này nhấn mạnh lập trường của chính phủ do Thủ tướng Rumen Radev đứng đầu. Ông Radev đã chuyển từ chức vụ Tổng thống Bulgaria sang vai trò Thủ tướng hiện tại sau khi thắng cử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 19/4.

Bulgaria đã gửi 13 gói viện trợ quân sự cho Kiev kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cùng ngày cho biết Berlin sẽ đóng góp thêm 300 triệu euro (khoảng 345 triệu USD) cho sáng kiến cung cấp đạn dược do Cộng hòa Séc khởi xướng nhằm hỗ trợ Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Séc Jaromír Zůna, ông Pistorius cho biết khoản tài trợ mới sẽ đủ để mua khoảng 50.000 quả đạn cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức đánh giá sáng kiến đạn dược của Séc là một công cụ quan trọng giúp Ukraine tiếp tục tăng cường năng lực quân sự, đồng thời cảm ơn Praha đã duy trì chương trình này.

Được Cộng hòa Séc khởi xướng từ năm 2024, sáng kiến trên nhằm huy động nguồn đạn dược từ các nước thứ ba để hỗ trợ Ukraine, trong bối cảnh Kiev đối mặt tình trạng thiếu hụt đạn pháo trong cuộc xung đột với Nga.

Về phần mình, chính quyền Ukraine tăng cường hợp tác với các nước Estonia và Latvia trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Nội dung này được đưa ra trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thủ đô Tallinn của Estonia để dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước Bắc Âu và Baltic.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cho biết ông và Thủ tướng Estonia Kristen Michal đã ký tuyên bố chung về tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng, trong đó có nội dung trao đổi kinh nghiệm, hợp tác công nghiệp quốc phòng và phòng không.

Đài truyền hình công cộng Latvia LSM cũng đưa tin ông Zelensky và Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng nhằm tăng cường năng lực chống thiết bị bay không người lái của Latvia.

Một ngày trước đó, máy bay chiến đấu của Pháp thuộc Phái bộ Tuần tra Không phận Baltic của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã bắn hạ thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập không phận Latvia. Đây là lần đầu tiên một thiết bị bay không người lái bị bắn hạ được phát hiện trong không phận Latvia./.

Các nước NATO chi 2 tỷ USD mua vũ khí Mỹ cho Ukraine Báo cáo công bố ngày 19/2 nêu rõ: "Từ tháng 8/2025 đến hết quý 1 của tài khóa 2026, Bộ Chiến tranh Mỹ đã tiếp nhận khoản đóng góp 2,06 tỷ USD từ 6 quốc gia NATO."