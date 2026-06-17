EU tăng cường phối hợp ngăn chặn di cư trái phép qua eo biển Manche

Ngày 16/6, Liên minh châu Âu (EU) công bố kế hoạch tăng cường các hoạt động nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche, bao gồm triển khai thêm nhân sự và thiết bị giám sát để ngăn các vụ vượt biển trái phép.

Theo kế hoạch hành động của khối, EU sẽ tăng cường năng lực hoạt động tại khu vực biên giới, trong đó củng cố trung tâm do Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) điều hành nhằm đấu tranh với các mạng lưới đưa người di cư trái phép.

Một đơn vị tình báo chung Anh-Pháp tại thành phố Calais của Pháp cũng sẽ được tăng cường nhân lực, trong khi Cơ quan Bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu (Frontex) sẽ triển khai thêm nhân viên và các phương tiện giám sát.

Ủy viên phụ trách các vấn đề di cư của EU Magnus Brunner cho biết: "Chúng tôi đang tăng cường hợp tác với Anh để chống lại các đường dây đưa người trái phép, ngăn chặn các vụ nhập cảnh bất hợp pháp và tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia thành viên."

EU cũng sẽ thúc đẩy "ngoại giao về di cư", tăng cường hợp tác với các quốc gia xuất phát và trung chuyển người di cư nhằm hạn chế dòng người di chuyển, đồng thời triển khai các chiến dịch truyền thông chung với Anh để ngăn những người có ý định di cư tìm cách vượt biển.

Vấn đề người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ từ lâu là chủ đề gây tranh cãi tại Anh và Pháp. Hơn 41.000 người di cư đã cập bờ biển phía Nam nước Anh trong năm 2025, mức cao thứ hai kể từ khi số liệu thống kê bắt đầu được ghi nhận vào năm 2018.

Trong bối cảnh EU đang siết chặt kiểm soát tình trạng di cư bất hợp pháp, Ủy ban châu Âu cho biết số vụ vượt eo biển Manche trái phép từ lãnh thổ EU đã giảm 44% kể từ đầu năm đến nay./.

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