Ukraine xác nhận tấn công radar S-500 hiếm có của Nga tại Crimea

Ngày 8/8, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) xác nhận lực lượng đặc nhiệm "Bóng ma" của nước này đã thực hiện một chiến dịch không kích táo bạo, nhắm vào hệ thống radar 98L6 Yenisei, một trong những thiết bị cảnh giới tiên tiến và đắt giá nhất của Nga tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Radar 98L6 Yenisei là thành phần quan trọng trong tổ hợp phòng không S-500 Prometey, đồng thời có thể hoạt động phối hợp với các hệ thống phòng không khác như S-400 Triumf. Đây là loại khí tài có giá trị chiến lược cao và rất hiếm trong biên chế quân đội Nga.

Sau các đòn tấn công của Ukraine, phía Nga được cho là đã bắt đầu di chuyển và cất giấu các hệ thống phòng không vào trong các hầm trú ẩn mái vòm nhằm tránh bị phát hiện và phá hủy.

Một trong những công trình như vậy, nằm trên núi Ai-Petri, nơi đặt căn cứ phòng không của Trung đoàn Kỹ thuật Vô tuyến số 3 (đơn vị quân đội số 85683-A) cũng đã bị trúng không kích, theo thông tin từ HUR.

Thời điểm cụ thể của các cuộc tấn công không được HUR tiết lộ./.

