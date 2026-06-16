Thụy Sĩ xác nhận Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình tại nước này

Mỹ và Iran dự kiến sẽ chính thức ký biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng tại Trung Đông trong một buổi lễ được tổ chức ngày 19/6 tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock bên hồ Lucerne của Thụy Sĩ.

Đây được xem là bước đi quan trọng mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề còn tồn tại giữa hai bên.



Ngày 16/6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đã xác nhận lễ ký hiện được lên kế hoạch diễn ra tại Bürgenstock, địa điểm được Pakistan và Qatar, hai nước đóng vai trò trung gian hòa giải, cùng Mỹ và Iran đề xuất. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết nước này đóng vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện về mặt ngoại giao và hậu cần cho cuộc gặp.



Thỏa thuận được công bố sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2. Tuy nhiên, nội dung đầy đủ của văn kiện vẫn chưa được công bố, trong khi nhiều vấn đề quan trọng vẫn cần tiếp tục thương lượng.



Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết ngay sau lễ ký, hai bên có thể sẽ bắt đầu vòng đàm phán mới nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện vào cuối tuần này. Theo ông, các cuộc thương lượng sẽ tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran và khả năng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.



Theo các nguồn tin liên quan đến tiến trình đàm phán, Mỹ và Iran dự kiến sẽ có khoảng 60 ngày để thương lượng về các vấn đề còn tồn đọng sau khi biên bản ghi nhớ được ký kết.



Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến đại diện Washington tham dự lễ ký, trong khi phía Iran sẽ do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Tehran, dẫn đầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng để ngỏ khả năng tham dự sự kiện.



Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng chặng đường phía trước vẫn còn không ít thách thức. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/6 nhận định giai đoạn đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ khó khăn hơn giai đoạn đầu.

Ông cho rằng những đồng thuận hiện nay mới chỉ là bước khởi đầu và cộng đồng quốc tế cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại để hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài tại Trung Đông.



Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng bày tỏ sự thận trọng, nhấn mạnh rằng quá trình thực thi thỏa thuận cần được theo dõi chặt chẽ. Theo ông, kinh nghiệm từ các thỏa thuận trước đây cho thấy vẫn cần thêm thời gian để xây dựng lòng tin và giải quyết những khác biệt còn tồn tại.



Trong khi đó, Qatar, một trong những nước trung gian hòa giải chủ chốt đánh giá biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran là bước đi đầu tiên hướng tới sự đồng thuận rộng hơn trong khu vực, đồng thời bày tỏ hy vọng tiến trình đàm phán sắp tới sẽ góp phần khôi phục ổn định và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.



Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp cũng bày tỏ kỳ vọng thỏa thuận sẽ sớm được triển khai, góp phần giảm căng thẳng tại Trung Đông và hỗ trợ ổn định kinh tế toàn cầu./.

Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi thỏa thuận được ký kết Washington tiếp tục áp dụng lệnh phong tỏa quân sự đối với các cảng của Iran và cảnh báo tàu thuyền không tiếp cận khu vực này trước khi thỏa thuận ngừng bắn dự kiến được ký kết ngày 19/6.

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