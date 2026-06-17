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Bất đồng về ngân sách dài hạn đẩy EU vào thế khó

Theo các nhà lập pháp châu Âu, việc cắt giảm ngân sách sẽ làm suy yếu hơn nữa kế hoạch chi tiêu trị giá 2.000 tỷ euro (khoảng 2.300 tỷ USD) mà Ủy ban châu Âu (EC) công bố hồi tháng 7/2025.

Phương Hoa
Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 16/6 đã bác bỏ dự thảo ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2028-2034 do các quốc gia thành viên đề xuất, cho rằng kế hoạch này chưa đáp ứng được các nhu cầu chi tiêu ngày càng gia tăng của khối.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, hai nghị sỹ Carla Tavares và Siegfried Mureșan cho biết EP phản đối mạnh mẽ đề xuất cắt giảm 32,8 tỷ euro (khoảng 37,7 tỷ USD) trong dự thảo thỏa hiệp do Cyprus, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu, đưa ra tuần trước.

Theo các nhà lập pháp châu Âu, việc cắt giảm ngân sách sẽ làm suy yếu hơn nữa kế hoạch chi tiêu trị giá 2.000 tỷ euro (khoảng 2.300 tỷ USD) mà Ủy ban châu Âu (EC) công bố hồi tháng 7/2025.

Trước đó, EP cũng từng nhận định đề xuất của EC là chưa đủ để đáp ứng các mục tiêu phát triển và đầu tư của khối trong giai đoạn tới.

Ông Mureșan nhấn mạnh EP đặc biệt phản đối việc cắt giảm thêm nguồn vốn dành cho nông nghiệp và các quỹ gắn kết khu vực, vốn được xem là những công cụ quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương trong EU.

Trong khi đó, dự thảo của Cyprus được xem là giải pháp dung hòa giữa nhóm quốc gia muốn cắt giảm mạnh chi tiêu ngân sách và nhóm các nước yêu cầu tăng ngân sách cho nông nghiệp cũng như phát triển vùng.

EP đề xuất tăng tổng ngân sách thêm 10% so với kế hoạch hiện nay, đồng thời loại trừ các khoản hoàn trả cho chương trình Next Generation EU khỏi các phép tính ngân sách.

Đây là quỹ vay chung được EU thiết lập năm 2020 nhằm hỗ trợ các nền kinh tế thành viên phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Nghị viện châu Âu cũng chỉ trích dự thảo hiện tại thiếu tham vọng khi không đề cập đầy đủ đến việc tạo thêm các nguồn thu riêng cho EU.

Theo bà Tavares, khối cần xây dựng các nguồn thu mới ở cấp độ EU để bảo đảm nguồn lực cho các ưu tiên trong tương lai.

Các cuộc đàm phán ngân sách bắt đầu từ tháng 7/2025 khi EC công bố đề xuất ngân sách mới với các ưu tiên gồm Quỹ Năng lực cạnh tranh, chương trình Global Europe và Quỹ Horizon dành cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Dự thảo của Cyprus sẽ là cơ sở để các nhà lãnh đạo EU thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels diễn ra trong hai ngày 18-19/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngân sách châu Âu #cắt giảm ngân sách #kinh tế EU
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