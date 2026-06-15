Hội nghị G7 tập trung tìm giải pháp cho các cuộc xung đột toàn cầu

Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 15/6 bắt đầu nhóm họp tại thị trấn Évian-les-Bains của Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị.



Theo chương trình nghị sự do nước chủ nhà Pháp công bố, ngoài các cuộc xung đột Nga-Ukraine, xung đột Trung Đông sẽ là những nội dung trọng tâm của hội nghị kéo dài 3 ngày, các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, thương mại quốc tế và các vấn đề công nghệ mới nổi.



Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Trung Đông, đồng thời giảm thiểu tác động của các cuộc khủng hoảng hiện nay đối với kinh tế thế giới. Theo kế hoạch, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự một số phiên thảo luận của hội nghị.



Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu nhiều sức ép. Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 từ 2,9% xuống 2,5%, đồng thời cảnh báo giá năng lượng, lương thực và hàng hóa cơ bản gia tăng có thể làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế.



Trong khi đó, trước thềm hội nghị, hàng chục nghìn người đã tham gia biểu tình phản đối các chính sách của G7 tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ, cách Évian khoảng 50 km. Theo cảnh sát địa phương, khoảng 20.000 người tham gia cuộc tuần hành do liên minh “No G7” tổ chức.



Cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng sau đó đã xảy ra các vụ đụng độ giữa một số nhóm quá khích và lực lượng an ninh. Cảnh sát đã sử dụng vòi rồng và hơi cay sau khi người biểu tình ném chai lọ, đá và pháo sáng, đồng thời đập phá một số cơ sở thương mại và đốt xe trên đường phố.



Những người biểu tình phản đối các chính sách của G7 liên quan đến kinh tế, môi trường, bất bình đẳng xã hội và các cuộc xung đột quốc tế. Để bảo đảm an ninh cho hội nghị, Pháp và Thụy Sĩ đã triển khai hàng nghìn binh sỹ và cảnh sát bảo vệ khu vực hội nghị cũng như các tuyến giao thông trọng yếu dọc biên giới hai nước./.

Thủ tướng Canada: G7 có thể góp phần định hình trật tự thế giới mới Các ưu tiên của hội nghị G7 năm nay sẽ bao gồm xử lý các cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn, tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đấu tranh chống tội phạm mạng và tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

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