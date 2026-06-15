Thủ tướng Canada: G7 có thể góp phần định hình trật tự thế giới mới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 14/6 cho rằng những yếu tố của một trật tự thế giới mới có thể được định hình tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra vào tuần tới.

Ông Carney đưa ra nhận định trên trong cuộc thảo luận tại Đại học Trinity Dublin trong khuôn khổ chuyến thăm châu Âu kéo dài 6 ngày. Hồi tháng 1, ông đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, trong đó kêu gọi các cường quốc tầm trung tăng cường hợp tác trước những biến động của môi trường quốc tế. Bài phát biểu này đã được đón nhận tích cực tại nhiều nước.

Theo ông Carney, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển năm nay sẽ không chỉ có sự tham gia của các nước thành viên mà còn có các đối tác từ các nước vùng Vịnh cùng một số quốc gia như Kenya, Brazil, Ai Cập và Ấn Độ. Ông cho rằng sự hiện diện của các đối tác này sẽ mang lại góc nhìn đa dạng hơn và đóng góp thêm các giải pháp cho những thách thức toàn cầu.

Thủ tướng Canada cũng lưu ý rằng Trí tuệ Nhân tạo (AI) hiện vẫn chưa được quản lý chặt chẽ, tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến an toàn trẻ em, an ninh mạng và các mối đe dọa đối với hệ thống công nghệ thông tin. Theo ông, việc chia sẻ các biện pháp bảo vệ, xây dựng các tiêu chuẩn chung và bảo đảm triển khai Trí tuệ Nhân tạo một cách có trách nhiệm là yêu cầu cấp thiết. Đây cũng sẽ là một trong những nội dung được thảo luận tại hội nghị.

Chính phủ Pháp, nước chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển năm nay, cho biết các ưu tiên của hội nghị sẽ bao gồm xử lý các cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn, tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đấu tranh chống tội phạm mạng và tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Đầu năm nay, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia châu Âu ủng hộ việc quy định độ tuổi tối thiểu đối với người dùng các nền tảng này.

Tại Canada, Chính phủ của Thủ tướng Carney trong tuần này cũng đã trình dự luật về an toàn trực tuyến, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội hạn chế quyền truy cập của trẻ em dưới 16 tuổi, trừ trường hợp đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ phù hợp. Dự luật C-34, được trình lên Hạ viện ngày 11/6, đồng thời đưa ra các quy định đối với các công ty phát triển chatbot Trí tuệ Nhân tạo, yêu cầu giảm thiểu nguy cơ phát tán nội dung độc hại và xây dựng cơ chế can thiệp trong các trường hợp liên quan đến tự gây thương tích, tự tử hoặc bạo lực.

Theo các đánh giá gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và giới chức Pháp, tình trạng mất cân bằng kinh tế vĩ mô toàn cầu đang gia tăng và khó có thể được giải quyết nếu thiếu sự tham gia của Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển dự kiến sẽ thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó có thể đề cập đến vấn đề dư thừa công suất sản xuất công nghiệp của Trung Quốc./.

Pháp lập lá chắn an ninh bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh G7 Pháp huy động gần 16.000 lực lượng để đảm bảo an ninh cho hội nghị G7 tại Évian-les-Bains, với chiến dịch quy mô lớn và nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

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