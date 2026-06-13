Mỹ cấp thêm khoản tín dụng 4 tỷ USD hỗ trợ Ba Lan mua sắm quân sự

Mỹ sẽ cung cấp thêm khoản tín dụng trị giá 4 tỷ USD cho Ba Lan thông qua chương trình tài trợ quân sự nước ngoài nhằm hỗ trợ nước này mua sắm thiết bị và dịch vụ quốc phòng của Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, thông báo được Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Thomas DiNanno đưa ra ngày 12/6 tại thành phố Łask, miền Trung Ba Lan, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm việc Ba Lan tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất.

Theo ông DiNanno, khoản tín dụng mới sẽ nâng tổng mức hỗ trợ mà Ba Lan có thể tiếp cận thông qua chương trình lên 20 tỷ USD.

Quan chức Mỹ nhấn mạnh động thái này thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh của Ba Lan, đồng thời khẳng định vị thế của Ba Lan là một trong những đồng minh ưu tiên của Mỹ.

Chương trình tài trợ quân sự nước ngoài là cơ chế hỗ trợ tài chính của Chính phủ Mỹ dành cho các quốc gia đối tác nhằm mua sắm các loại khí tài quân sự, bao gồm máy bay, tên lửa, phương tiện quân sự và các dịch vụ huấn luyện quốc phòng từ các nhà cung cấp của Mỹ.

Theo cơ chế này, Chính phủ Mỹ bảo lãnh các khoản tín dụng để thanh toán cho các doanh nghiệp quốc phòng sau khi hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Quốc gia thụ hưởng sẽ hoàn trả khoản vay với mức lãi suất ưu đãi thấp hơn lãi suất thị trường.

Kể từ khi tham gia chương trình vào năm 2023, Ba Lan đã sử dụng hơn 15 tỷ USD để mua sắm các trang thiết bị quân sự của Mỹ, trong đó có trực thăng Apache, hệ thống phòng không Patriot, hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, xe tăng Abrams và máy bay chiến đấu F-35./.

Mỹ điều thêm 5.000 binh sỹ tới Ba Lan nhằm củng cố sự hiện diện tại Đông Âu Động thái mới được xem là tín hiệu trấn an đối với Ba Lan - một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại NATO và là trung tâm hậu cần quan trọng hỗ trợ Ukraine.