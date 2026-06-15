Brazil: Va chạm trực thăng ở Rio de Janeiro, ít nhất 6 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hỏa địa phương thông báo ít nhất 6 người đã thiệt mạng sau khi 2 chiếc trực thăng đâm vào nhau ở khu vực phía Tây thành phố Rio de Janeiro, Brazil.

Sau khi va chạm, 2 chiếc trực thăng đã rơi xuống bãi đỗ xe của một đại lý ôtô điện, gây ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi ít nhất 20 chiếc xe hơi.

Theo tuyên bố từ lực lượng cứu hỏa, các báo cáo ban đầu ghi nhận vụ va chạm xảy ra trên không trung, ở khu vực gần bãi biển Recreio dos Bandeirantes. “Sáu người thiệt mạng đã được xác nhận” và “tất cả đều là thành viên phi hành đoàn” trên 2 chiếc trực thăng xấu số.

Thị trưởng Rio de Janeiro - ông Eduardo Cavaliere - tiết lộ có “người nước ngoài trên một trong hai chiếc trực thăng,” nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Trung tá Fabio Contreiras - người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa địa phương - cho biết hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn, bởi “các mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác cách đó hàng trăm mét.” Cơ quan chức năng “cần có các bản ghi âm và video” để tìm hiểu “chính xác điều gì đã xảy ra.”

Cũng theo ông Contreiras, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 1 chiếc trực thăng bốc cháy, với 5 người bên trong.

Chiếc trực thăng thứ hai được tìm thấy cách đó khoảng 100m chỉ chở theo phi công, và nạn nhân cũng đã thiệt mạng.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy một cột khói đen dày đặc bốc lên từ đại lý ô tô, nơi nhiều phương tiện đang bốc cháy.

Tai nạn máy bay hạng nhẹ xảy ra khá phổ biến ở Brazil - quốc gia có diện tích lớn thứ 5 thế giới. Tháng trước, một chiếc máy bay hạng nhẹ đã đâm vào tường một tòa nhà ở thành phố Belo Horizonte, Đông Nam Brazil, khiến phi công và cơ phó tử nạn.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Điều tra và Phòng ngừa Tai nạn Hàng không (CENIPA), tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026 đã xảy ra 84 vụ tai nạn máy bay ở Brazil, khiến 25 người thiệt mạng. Tuy nhiên, con số này không bao gồm vụ va chạm trực thăng mới nhất kể trên./.

Mỹ: Rơi máy bay hạng nhẹ tại thành phố Wimberley, 5 người thiệt mạng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho hay máy bay hạng nhẹ Cessna 421C đã rơi xuống khu vực có nhiều cây cối và một vụ cháy sau va chạm đã phá hủy máy bay.

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