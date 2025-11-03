Mỹ: Máy bay chở khách của Southwest Airlines suýt va chạm với trực thăng y tế

Ngày 2/11, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết sẽ cử một nhóm điều tra sự cố suýt va chạm xảy ra hồi tháng 10 giữa máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines và một trực thăng y tế gần Sân bay Quốc tế Cleveland, bang Ohio.

NTSB cho biết hai máy bay đã bị mất khoảng cách an toàn, tức là ở gần nhau hơn mức tối thiểu quy định, khi chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu 1333 của Southwest, xuất phát từ sân bay quốc tế Baltimore-Washington Thurgood Marshall (BWI) đang chuẩn bị tiếp đất. Điều này đã khiến phi công của Southwest phải hủy bỏ việc hạ cánh. Tuy nhiên, Southwest cho biết chiếc Boeing 737 sau đó đã hạ cánh an toàn.

NTSB và Southwest không tiết lộ số lượng hành khách và phi hành đoàn trên máy bay. Trong khi đó, dựa trên những chi tiết tại thời điểm xảy ra sự cố, chiếc trực thăng y tế dường như đang chở 1 bệnh nhân.

Trong tuyên bố ngày 2/11, Southwest cho biết họ "đánh giá cao sự chuyên nghiệp của phi hành đoàn trong việc ứng phó với tình huống này." Hiện hãng hàng không này đang phối hợp với NTSB, cũng như cam kết hỗ trợ quá trình điều tra.

Trang web theo dõi hàng không Flightradar24 cho biết những ghi âm từ kiểm soát không lưu và theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay của Southwest đã buộc phải đổi hướng để tránh trực thăng Eurocopter đang bay ngang phía trước. Cả 2 máy bay đều ở độ cao 632 m tại cùng thời điểm và cách nhau 0,9 km.

Tháng trước, Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) cho biết đang điều chỉnh các tuyến đường trực thăng quanh sân bay BWI và Sân bay Quốc tế Washington Dulles để tạo vùng đệm sau vụ tai nạn hồi tháng 1 tại sân bay Reagan ở Washington.

Vụ việc xảy ra vào ngày 29/1, khi chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines va chạm với trực thăng của Quân đội Mỹ, khiến 67 người thiệt mạng.

Tính từ năm 2021, NTSB ghi nhận 15.200 sự cố mất khoảng cách an toàn gần Sân bay Reagan giữa máy bay thương mại và trực thăng, trong đó có 85 vụ suýt va chạm./.

