Tuyển thủ Ghana bị Canada từ chối cấp thị thực do vướng cáo buộc tình dục

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, Chính phủ Ghana ngày 13/6 cho biết đã chính thức gửi công hàm phản đối tới Canada sau khi nước này từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho tuyển thủ quốc gia Thomas Partey tham dự một trận đấu tại World Cup 2026 trên lãnh thổ Canada.



Trong tuyên bố được Bộ trưởng Ngoại giao Ghana Sam Okudzeto Ablakwa đăng tải trên mạng xã hội, Ghana cho rằng quyết định của Ottawa là "cứng nhắc và hết sức không công bằng," đồng thời nhấn mạnh Partey là một nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia Ghana.



Theo tuyên bố, Ghana đã gửi công hàm chính thức đề nghị Canada xem xét lại quyết định từ chối cấp thị thực đối với cầu thủ này. Chính phủ Ghana cho rằng việc dựa trên các cáo buộc chưa được tòa án xét xử để từ chối cấp thị thực là không thỏa đáng.



Partey, hiện khoác áo câu lạc bộ Villarreal CF và từng thi đấu cho Arsenal FC, đang đối mặt với 7 cáo buộc hiếp dâm và 1 cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến 4 phụ nữ khác nhau trong giai đoạn 2020-2022.

Cầu thủ 32 tuổi này đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc và tuyên bố không nhận tội. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào năm tới. Do chưa bị kết án, Partey vẫn đủ điều kiện tham gia đội tuyển Ghana tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, theo xác nhận của FIFA, cầu thủ này sẽ không thể di chuyển từ đại bản doanh của đội tuyển Ghana tại Boston (Mỹ) sang Canada để tham dự trận mở màn gặp Panama vào ngày 17/6.



Dù vậy, Partey vẫn có thể góp mặt trong các trận đấu tiếp theo của Ghana tại bảng L gặp Anh và Croatia, do cả hai trận đều diễn ra trên lãnh thổ Mỹ.



Chính phủ Ghana cho biết sẽ tiếp tục xem xét các biện pháp ngoại giao và pháp lý theo luật pháp Canada cũng như luật pháp quốc tế nhằm bảo đảm trường hợp của Partey được xem xét một cách công bằng.



Về phía Canada, cơ quan quản lý nhập cảnh cho biết không thể bình luận về các trường hợp cá nhân, song nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của nước này là bảo đảm an toàn cho công dân.

Cơ quan này khẳng định các quy định nhập cảnh được áp dụng một cách nhất quán đối với mọi cá nhân, bất kể quốc tịch, danh tiếng hay vai trò của họ tại giải đấu.



Trong khi đó, giới chức Mỹ cho biết họ đã xem xét vụ việc của Partey trước khi cấp thị thực nhập cảnh. Theo phía Mỹ, cầu thủ này chưa bị kết án về bất kỳ tội danh nào và đã được phép nhập cảnh sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.



Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế, khi World Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico.

Sự khác biệt trong cách tiếp cận của các nước chủ nhà đối với các vấn đề pháp lý liên quan đến cầu thủ tham dự giải đấu được cho là có thể tạo ra những thách thức mới đối với công tác tổ chức và điều hành giải đấu./.

World Cup 2026: Phát hiện thi thể gần nơi đội tuyển Iran đóng quân tại Mexico Mexico vừa phát hiện một thi thể trong cốp một xe Toyota, nằm gần nơi đội tuyển Iran đang sử dụng làm địa điểm tập luyện trong thời gian tham dự World Cup 2026.

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