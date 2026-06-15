Chính quyền Mỹ “ nín thở” chờ đợi loạt phán quyết của Tòa án Tối cao

Tòa án Tối cao Mỹ hiện bước vào giai đoạn cuối của niên khóa xét xử với 23 vụ án quan trọng chưa công bố phán quyết. Trong đó, nhiều vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Chương trình nghị sự nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump cũng như phạm vi quyền lực của nhánh hành pháp.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các vụ việc đang chờ phán quyết tập trung vào các lĩnh vực di trú, tổ chức bộ máy liên bang, bầu cử, quyền sở hữu súng và chính sách đối với người chuyển giới.

Đáng chú ý nhất là vụ kiện liên quan đến Sắc lệnh Hành pháp 14160 của Tổng thống Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh đối với con của những người nhập cư bất hợp pháp.

Theo đó, phán quyết của tòa có thể sẽ xác định liệu người đứng đầu Nhà Trắng có thể thay đổi cách diễn giải lâu nay về Tu chính án thứ 14 mà không cần sự đồng thuận của Quốc hội Mỹ hay không.



Ngoài ra, Tòa án Tối cao Mỹ cũng đang xem xét một số vụ kiện liên quan đến quyết định của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chấm dứt hoặc thu hẹp chương trình Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS) dành cho người nhập cư từ một số quốc gia đang gặp khủng hoảng, ảnh hưởng tới hàng triệu người đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.



Bên cạnh đó, một nhóm vụ án khác liên quan đến quyền cách chức lãnh đạo các cơ quan liên bang độc lập, trong đó có các quan chức thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC).

Các chuyên gia nhận định phán quyết của tòa có thể mở rộng đáng kể quyền kiểm soát của Tổng thống Mỹ đối với các cơ quan quản lý độc lập.



Trong lĩnh vực bầu cử, các thẩm phán đang xem xét tính hợp pháp của một số quy định về tài trợ vận động tranh cử và việc kiểm đếm phiếu bầu qua thư sau ngày bầu cử tại các bang.

Ngoài ra, Tòa án Tối cao Mỹ cũng sẽ ra phán quyết đối với các vụ kiện liên quan đến việc vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao nữ tại trường học, quyền mang súng tại nơi công cộng, cũng như quy định cấm người sử dụng cần sa sở hữu súng theo luật liên bang.



Những tuần cuối cùng của tháng 6 thường được gọi là “mùa nước lũ” tại Tòa án Tối cao Mỹ, thời điểm các thẩm phán gấp rút hoàn tất các ý kiến pháp lý trước khi rời Washington để nghỉ Hè.

Giới quan sát cho rằng các phán quyết dự kiến được công bố trong những tuần cuối tháng này có thể định hình chính sách liên bang và cán cân quyền lực giữa các nhánh chính quyền Mỹ trong nhiều năm tới, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai các ưu tiên chính sách của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ hiện nay./.

Mỹ: Tòa án hủy kết quả trưng cầu về bản đồ bầu cử của đảng Dân chủ Tòa án tối cao bang Virginia đã hủy kết quả trưng cầu về phân chia lại khu vực bầu cử quốc hội, gây khó cho nỗ lực mở rộng lợi thế Hạ viện của đảng Dân chủ Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.