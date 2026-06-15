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Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% đối với rượu vang Pháp

Tổng thống Donald Trump cảnh báo áp mức thuế 100% đối với rượu vang và rượu champagne của Pháp nếu Paris không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ.

Nguyễn Hằng
Rượu vang được bày bán tại cửa hàng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)
Rượu vang được bày bán tại cửa hàng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/6, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump dọa áp mức thuế 100% đối với rượu vang và rượu champagne của Pháp nếu Paris không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ.

Ông Trump cho biết đã đề nghị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không thu thuế các công ty của Mỹ và nhấn mạnh: “Nếu họ làm như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp thuế 100% đối với toàn bộ rượu champagne và rượu vang xuất khẩu từ Pháp. Tất cả những gì ông Macron cần làm là bãi bỏ loại thuế này, khi đó ông ấy sẽ không phải chịu áp lực như vậy.”

Từ năm 2019, Chính phủ Pháp áp mức thuế 3% đánh vào doanh thu của các tập đoàn công nghệ hoạt động tại nước này, trong đó có các “đại gia” công ty Mỹ như Facebook, Amazon, Apple và Alphabet - công ty mẹ của Google.

Tháng 1 năm nay, ông Trump dọa áp thuế 200% đối với rượu vang Pháp vì nước này có ý định từ chối lời mời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình của ông nhằm giải quyết các cuộc xung đột quốc tế.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump cũng dọa áp thuế đối với rượu champagne và pho mát của Pháp xuất sang Mỹ sau khi Paris triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số vào năm 2019.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh Pháp (FEVS), Mỹ là nước nhập khẩu nhiều nhất rượu vang và rượu mạnh của Pháp, chiếm 21% tổng thị trường xuất khẩu của quốc gia châu Âu trong năm ngoái.

Rượu vang của Pháp và châu Âu xuất sang Mỹ đang phải chịu mức thuế 15%, cao hơn so với mức 10% trước đó. FEVS cho biết năm ngoái, xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của Pháp sang Mỹ đã giảm 21%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #áp thuế #rượu vang Pháp Mỹ
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