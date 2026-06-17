Cao Bằng cấp phát hơn 1.568 tấn gạo hỗ trợ người dân lúc khó khăn

Ngày 17/6, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng triển khai cấp phát hơn 1.568 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân trong thời kỳ giáp hạt năm 2026.

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc cấp phát được thực hiện từ ngày 16-30/6 tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã.

Đối tượng thụ hưởng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với mức hỗ trợ 15 kg gạo/người.

Tổng số gạo được phân bổ đến 56 xã, phường, mỗi nhân khẩu được nhận 15kg. Trong đó, các địa phương được phân bổ nhiều nhất gồm xã Yên Thổ (hơn 73 tấn), Quảng Lâm (trên 59 tấn), Bảo Lâm (trên 58 tấn), Bảo Lạc (trên 53 tấn) và Xuân Trường (hơn 52 tấn).

Nhiều xã như Cốc Pàng, Trường Hà, Thanh Long, Thông Nông, Hạnh Phúc... cũng được cấp số lượng gạo đáng kể để hỗ trợ người dân khó khăn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I trong việc thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển và đối chiếu chính xác số lượng gạo thực tế.

Các xã, phường có trách nhiệm bố trí nhân lực, phương tiện tiếp nhận và tổ chức cấp phát nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng gạo hỗ trợ.

Đồng thời, các địa phương phải lập hồ sơ theo dõi việc tiếp nhận, quản lý và phân phối; hạch toán đầy đủ số lượng, giá trị gạo đã nhận và cấp phát, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hư hỏng, giảm chất lượng do bảo quản hoặc phân phối không kịp thời.

Theo quy định, gạo hỗ trợ được đóng trong bao PP trắng mới, trọng lượng tịnh 50 kg/bao, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng đối với gạo dự trữ quốc gia, bảo đảm màu sắc đặc trưng, không có mùi vị lạ, không lẫn tạp chất và đạt quy chuẩn về tỷ lệ hạt vàng.

Việc cấp phát gạo cứu đói giáp hạt là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống, yên tâm lao động, sản xuất./.

Xuất cấp gạo cho tỉnh Cao Bằng dịp giáp hạt đầu năm 2025 Phó Thủ tướng ký xuất cấp hơn 1.3 nghìn tấn gạo hỗ trợ Cao Bằng đầu năm 2025, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.