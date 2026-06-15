Mỹ và Iran đạt thỏa thuận, thị trường năng lượng vẫn cần thời gian để phục hồi

Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz là tín hiệu tích cực đối với thị trường dầu mỏ thế giới, song quá trình khôi phục hoạt động khai thác, vận chuyển và xuất khẩu dầu khí sau hơn ba tháng gián đoạn sẽ cần nhiều thời gian.

Ngay sau thông báo về thỏa thuận, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 3,45 USD xuống còn 83,89 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 4,03 USD xuống 80,85 USD/thùng. Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với khoảng 70 USD/thùng trước khi xung đột bùng phát.

Theo giới phân tích, phản ứng tích cực của thị trường chủ yếu phản ánh kỳ vọng căng thẳng địa chính trị sẽ hạ nhiệt. Trong thực tế, các doanh nghiệp năng lượng vẫn cần thời gian để khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất và vận tải.

Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian xung đột. Hàng loạt tàu chở dầu phải neo đậu tại Vịnh Persian do không thể bảo đảm an toàn khi di chuyển qua khu vực này.

Ông Daniel Evans, Giám đốc nghiên cứu nhiên liệu và lọc hóa dầu toàn cầu của S&P Global Energy, cho rằng các doanh nghiệp vận tải và bảo hiểm sẽ cần thêm thời gian để đánh giá mức độ an toàn trước khi nối lại hoạt động bình thường.

Ngoài ra, chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu hoạt động theo chu kỳ dài, nên dầu từ các mỏ khai thác phải mất nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng mới đến được nhà máy lọc dầu và người tiêu dùng.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng nhiều nước sản xuất dầu ở Trung Đông đã phải cắt giảm hoặc tạm ngừng khai thác do hạn chế về năng lực lưu trữ.

Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) được đánh giá có khả năng phục hồi nhanh hơn nhờ sở hữu các tuyến vận chuyển thay thế ngoài eo biển Hormuz, trong khi Iraq có thể cần tới khoảng một năm để đưa sản lượng trở lại mức trước xung đột.

Dù vậy, việc giá dầu giảm đang mang lại những tín hiệu tích cực cho nhiều nền kinh tế nhập khẩu năng lượng.

Nhà kinh tế trưởng Kelly Eckhold của ngân hàng Westpac nhận định nếu thỏa thuận Mỹ-Iran được duy trì, giá xăng tại New Zealand có thể sớm giảm xuống dưới 3 đôla New Zealand (NZD), tương đương khoảng 2 USD/lít đối với loại xăng 91 phổ biến nhất.

Theo ông, chi phí nhiên liệu thấp hơn có thể góp phần cải thiện niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong những quý tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hiệu quả thực sự của thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào việc lệnh ngừng bắn có được duy trì lâu dài hay không.

Chỉ khi tình hình an ninh được bảo đảm ổn định, các doanh nghiệp năng lượng mới có thể khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất, vận chuyển và đầu tư. Điều đó đồng nghĩa thị trường năng lượng thế giới vẫn sẽ cần thêm thời gian trước khi cảm nhận đầy đủ tác động tích cực từ thỏa thuận mới đạt được./.

Giá dầu giảm hơn 4% sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình Ngày 15/6, giá dầu giảm mạnh sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, mở ra bước ngoặt lớn cho tình hình Trung Đông và thị trường dầu khí.