Châu Âu phản đối biện pháp hạn chế tiếp cận mô hình AI của Mỹ

Quyết định của Chính phủ Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với việc tiếp cận những mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất của công ty Anthropic đang vấp phải sự phản ứng từ Ủy ban châu Âu (EC). Cơ quan này hiện tiến hành đánh giá toàn diện những tác động đối với người dùng trong Liên minh châu Âu (EU).



Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trước đó, ngày 12/6, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành sắc lệnh hành chính cấm công dân nước ngoài sử dụng các mô hình AI tiên tiến Fable 5 và Mythos 5 của Anthropic.

Washington viện dẫn các quan ngại về an ninh quốc gia, buộc công ty công nghệ này phải ngừng quyền truy cập đối với toàn bộ người dùng ngoài nước Mỹ, trong đó có các đối tác tại châu Âu.



Fable 5 và Mythos 5 hiện được giới chuyên gia đánh giá là những mô hình AI tiên tiến hàng đầu thế giới. Ban đầu, quyền tiếp cận hai mô hình này chỉ được cấp cho một nhóm người dùng được lựa chọn nhằm thử nghiệm và đánh giá khả năng nhận diện cũng như khai thác các lỗ hổng bảo mật phục vụ các cuộc tấn công mạng.



Ngày 14/6, người phát ngôn của EC phụ trách chủ quyền công nghệ, ông Thomas Regnier, nhận định thế giới đang chứng kiến sự xuất hiện của thế hệ mô hình AI mới với năng lực vượt trội. Theo ông, các công nghệ này có thể mang lại nhiều lợi ích, trong đó có việc tăng cường năng lực phòng thủ mạng, song cũng đặt ra những thách thức nghiêm trọng về an ninh mạng.

Ông Regnier nhấn mạnh đây là thách thức mang tính toàn cầu, không phải vấn đề riêng của một khu vực pháp lý hay một doanh nghiệp. Do đó, EC cho rằng các biện pháp khẩn cấp được áp dụng trong bối cảnh này không nên mang tính phân biệt đối xử đối với các quốc gia đối tác.



Theo EC, vụ việc một lần nữa cho thấy sự cần thiết phải tăng cường chủ quyền công nghệ của châu Âu. Đồng thời, cơ quan này khẳng định khuôn khổ pháp lý hiện hành của EU về an ninh mạng và AI đủ khả năng giúp khối quản lý các rủi ro mới nổi theo các tiêu chuẩn riêng.

Ông Regnier cho biết EC đang theo dõi chặt chẽ những tác động thực tế của sắc lệnh này đối với người dùng châu Âu đang sử dụng các dịch vụ liên quan.



Theo kế hoạch, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei sẽ tham dự cuộc làm việc với các nhà lãnh đạo Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) và lãnh đạo các tập đoàn AI lớn vào ngày 16/6 để thảo luận về những vấn đề liên quan đến quản trị và an toàn AI./.

AI - chiến tuyến mới trong cuộc đối đầu giữa EU và tập đoàn công nghệ Mỹ EC đã ra lệnh buộc Meta khôi phục quyền truy cập miễn phí vào WhatsApp cho các trợ lý AI cạnh tranh với Meta AI - bước đi mạnh mẽ nhằm ngăn nguy cơ lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường trong AI.

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