Kỷ nguyên tin tức mới: Mạng xã hội chính thức “vượt mặt” truyền hình

Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên, mạng xã hội và các nền tảng video vượt qua các kênh truyền thống để trở thành nguồn tiếp cận tin tức phổ biến nhất trên toàn cầu, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong thói quen tiêu thụ thông tin của công chúng và đặt ra nhiều thách thức đối với ngành truyền thông.

Đó là nhận định trong báo cáo thường niên do Viện nghiên cứu báo chí Reuters thuộc Đại học Oxford công bố ngày 16/6, khi 54% số người được khảo sát cho biết họ đã tiếp cận tin tức thông qua mạng xã hội hoặc các nền tảng video trong tuần trước thời điểm khảo sát.

Nếu tính thêm các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT, tỷ lệ này tăng lên 56%, cao hơn tỷ lệ 52% tiếp cận tin tức qua truyền hình, 51% qua các ứng dụng hoặc trang web của các cơ quan báo chí và 21% qua phát thanh.

Tác giả chính của báo cáo, ông Jim Egan cho biết đây là “một cột mốc quan trọng,” dù quá trình chuyển dịch từ các kênh truyền thống sang nền tảng số đã diễn ra trong nhiều năm.

Báo cáo dài 180 trang này được thực hiện dựa trên khảo sát trực tuyến gần 100.000 người tại 48 quốc gia do công ty nghiên cứu thị trường YouGov tiến hành vào đầu năm nay.

Khoảng 3/10 người tham gia khảo sát cho biết mạng xã hội hoặc nền tảng video là nguồn tin tức chính của họ. Đối với nhóm tuổi từ 18-24, tỷ lệ này lên tới 50%.

Trong khi người dùng X và YouTube thường chủ động tìm kiếm thông tin, người dùng Facebook, Instagram và TikTok lại có xu hướng tiếp xúc tin tức một cách tình cờ khi đang thực hiện các hoạt động khác.

Truyền hình hiện chỉ còn là nguồn tin tức hàng đầu đối với nhóm người từ 45 tuổi trở lên.

Báo cáo cũng cho thấy những khó khăn ngày càng lớn đối với báo chí truyền thống khi chỉ 17% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng trả tiền để tiếp cận tin tức trực tuyến, trong khi các “gã khổng lồ” Internet như Google và Meta đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường quảng cáo.

Bên cạnh đó, niềm tin của công chúng đối với truyền thông tiếp tục suy giảm, với chỉ 37% số người được khảo sát cho biết họ tin tưởng “phần lớn tin tức trong phần lớn thời gian” - mức thấp nhất từng được ghi nhận.

Khoảng 10% người tham gia khảo sát hiện sử dụng chatbot AI để cập nhật tin tức hằng tuần, tăng từ mức 7% của năm trước./.

Vượt truyền hình, Internet trở thành nguồn tin tức hàng đầu tại Nhật Bản Theo cuộc khảo sát công bố mới đây tại Nhật Bản, khi được hỏi nguồn tin tức nào thường được sử dụng hằng ngày, có tới 46,5% số người chọn câu trả lời là Internet.