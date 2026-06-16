Văn hóa

Truyền thông

Kỷ nguyên tin tức mới: Mạng xã hội chính thức “vượt mặt” truyền hình

Báo cáo mới của Viện Reuters cho thấy mạng xã hội và nền tảng video đã trở thành nguồn tin tức chủ đạo của giới trẻ toàn cầu, trong khi niềm tin dành cho truyền thông truyền thống tiếp tục suy giảm.

Lê Hải
Người dân theo dõi thông tin trên điện thoại di động ở Thika, Kenya. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân theo dõi thông tin trên điện thoại di động ở Thika, Kenya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên, mạng xã hội và các nền tảng video vượt qua các kênh truyền thống để trở thành nguồn tiếp cận tin tức phổ biến nhất trên toàn cầu, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong thói quen tiêu thụ thông tin của công chúng và đặt ra nhiều thách thức đối với ngành truyền thông.

Đó là nhận định trong báo cáo thường niên do Viện nghiên cứu báo chí Reuters thuộc Đại học Oxford công bố ngày 16/6, khi 54% số người được khảo sát cho biết họ đã tiếp cận tin tức thông qua mạng xã hội hoặc các nền tảng video trong tuần trước thời điểm khảo sát.

Nếu tính thêm các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT, tỷ lệ này tăng lên 56%, cao hơn tỷ lệ 52% tiếp cận tin tức qua truyền hình, 51% qua các ứng dụng hoặc trang web của các cơ quan báo chí và 21% qua phát thanh.

Tác giả chính của báo cáo, ông Jim Egan cho biết đây là “một cột mốc quan trọng,” dù quá trình chuyển dịch từ các kênh truyền thống sang nền tảng số đã diễn ra trong nhiều năm.

Báo cáo dài 180 trang này được thực hiện dựa trên khảo sát trực tuyến gần 100.000 người tại 48 quốc gia do công ty nghiên cứu thị trường YouGov tiến hành vào đầu năm nay.

Khoảng 3/10 người tham gia khảo sát cho biết mạng xã hội hoặc nền tảng video là nguồn tin tức chính của họ. Đối với nhóm tuổi từ 18-24, tỷ lệ này lên tới 50%.

Trong khi người dùng X và YouTube thường chủ động tìm kiếm thông tin, người dùng Facebook, Instagram và TikTok lại có xu hướng tiếp xúc tin tức một cách tình cờ khi đang thực hiện các hoạt động khác.

Truyền hình hiện chỉ còn là nguồn tin tức hàng đầu đối với nhóm người từ 45 tuổi trở lên.

Báo cáo cũng cho thấy những khó khăn ngày càng lớn đối với báo chí truyền thống khi chỉ 17% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng trả tiền để tiếp cận tin tức trực tuyến, trong khi các “gã khổng lồ” Internet như Google và Meta đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường quảng cáo.

Bên cạnh đó, niềm tin của công chúng đối với truyền thông tiếp tục suy giảm, với chỉ 37% số người được khảo sát cho biết họ tin tưởng “phần lớn tin tức trong phần lớn thời gian” - mức thấp nhất từng được ghi nhận.

Khoảng 10% người tham gia khảo sát hiện sử dụng chatbot AI để cập nhật tin tức hằng tuần, tăng từ mức 7% của năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#truyền thông #mạng xã hội #video #tin tức #báo chí #AI #thông tin #quảng cáo
Theo dõi VietnamPlus

Báo chí - Truyền thông

Tin liên quan

CNN tạm rút nội dung khỏi Apple News. (Nguồn: Alamy)

CNN gỡ tin bài khỏi ứng dụng tin tức Apple News

Trang thông tin Semafor đưa tin CNN và Apple đang tiếp tục thảo luận về một thỏa thuận mới nhằm khôi phục các thông tin của một trong những nhà xuất bản tin tức lớn nhất của Mỹ trên Apple News.

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các nhà báo tiêu biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

Kho khổng lồ với bộ sưu tầm báo giấy phát hành tại Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến nay với số lượng nhiều nhất (khoảng hơn 400.000 tờ báo, trong đó có hơn 100 đầu báo phát hành tại Việt Nam trước năm 1954) đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận vào năm 2024. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam

Ông Nguyễn Phi Dũng (Ninh Bình) là nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam, sở hữu hơn 400.000 tờ báo của hơn 1.000 đầu báo, trong đó có hơn 100 đầu báo được xuất bản tại Việt Nam trước năm 1954.