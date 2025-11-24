CNN gỡ tin bài khỏi ứng dụng tin tức Apple News

CNN - một trong những nhà xuất bản tin tức lớn nhất của Mỹ - đã gỡ các tin bài của hãng khỏi ứng dụng tin tức Apple News vào cuối tuần qua, chấm dứt hợp đồng chia sẻ nội dung của thương hiệu tin tức truyền hình cáp này trên ứng dụng tin tức phổ biến.

Trang thông tin Semafor của Mỹ đưa tin hai công ty trên đang tiếp tục thảo luận về một thỏa thuận mới nhằm khôi phục các thông tin của CNN trên Apple News.

Tuy nhiên, CNN và tập đoàn công nghệ Apple hiện chưa có bất kỳ phản hồi nào về thông tin này.

Trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội có xu hướng giảm bớt việc cung cấp các liên kết đến nội dung bằng văn bản trong nguồn cấp dữ liệu (feed) của người dùng, Apple News và dịch vụ trả phí đi kèm là Apple News+ đã trở thành đòn bẩy phân phối và kiếm tiền ngày càng quan trọng đối với các đơn vị xuất bản tin tức.

Apple News mang lại hàng triệu lượt xem và hiển thị mỗi tháng cho nhiều đơn vị truyền thông, trong khi việc tham gia Apple News+ - dịch vụ cung cấp nội dung từ hàng trăm ấn phẩm trả phí cho người dùng với giá khoảng 10 USD/tháng - đã mang lại hàng triệu USD doanh thu hàng năm cho các đơn vị xuất bản tin tức.

Các đơn vị truyền thông như People Inc. và Condé Nast đã nhiệt tình đón nhận Apple News như một nguồn doanh thu và thu hút độc giả quan trọng.

Tuy nhiên, một số khác lại tỏ ra thận trọng khi quá phụ thuộc vào lượng truy cập và doanh thu từ một nền tảng công nghệ, lo ngại làm suy yếu mối quan hệ trực tiếp với khán giả của mình.

Đối với CNN, chiến thuật cứng rắn với Apple phản ánh sự động lực ngày càng mạnh mẽ của công ty này nhằm kiếm tiền từ nền tảng kỹ thuật số, và lập trường quyết liệt hơn trong việc chia sẻ nội dung với các nền tảng công nghệ.

CNN đã triển khai dịch vụ đăng ký trả phí mới vào đầu tháng này, theo đó độc giả phải trả phí mới có thể tiếp cận nhiều bài viết chuyên sâu của hãng./.

