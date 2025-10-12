Vượt truyền hình, Internet trở thành nguồn tin tức hàng đầu tại Nhật Bản

Theo một cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Báo chí Nhật Bản, Internet đã trở thành nguồn cung cấp tin tức chính hằng ngày tại nước này, lần đầu vượt qua cả truyền hình thương mại.

Theo cuộc khảo sát công bố ngày 11/10, khi được hỏi nguồn tin tức nào thường được sử dụng hằng ngày, có tới 46,5% số người chọn câu trả lời là Internet.

Trong khi đó, các đài truyền hình thương mại vốn trước đây đứng đầu thì nay lui xuống vị trí thứ hai với tỷ lệ chọn là 46,1%.

Tỷ lệ người chọn dịch vụ truyền hình của đài truyền hình công cộng NHK là 35,8%, báo giấy 33,4% và radio 9,2%.

Cũng theo khảo sát, tỷ lệ đăng ký báo đã giảm 3,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 50,1%, so với mức 88,6% khi lần đầu tiến hành khảo sát trong năm tài chính 2008.

Về tác động đến quyết định bỏ phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng Bảy vừa qua, khảo sát cho thấy truyền hình thương mại có ảnh hưởng lớn nhất với 42,5% số người lựa chọn.

Tính theo nhóm tuổi, Internet nhưng không bao gồm mạng xã hội là lựa chọn hàng đầu của nhóm từ thiếu niên đến 30.

Riêng đối với nhóm ở độ tuổi 20, các nền tảng mạng xã hội dạng ngắn, chẳng hạn như X, được ưa thích hơn báo giấy và các hình thức truyền thông truyền thống khác.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 5.000 người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ 18/7-17/8. Trong số này có 2.665 người cung cấp phản hồi hợp lệ./.

