Báo chí Pháp khởi kiện Meta vì không chịu trả phí tin tức

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Liên minh Báo chí Thông tin Tổng hợp (APIG) - đại diện cho khoảng 300 tờ báo Pháp - vừa nộp đơn lên Cơ quan Cạnh tranh Pháp (ADLC) kiện tập đoàn Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram - với cáo buộc lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường và không tuân thủ nghĩa vụ trả phí “quyền tin tức” cho các cơ quan báo chí.

Trong đơn kiện, APIG cho rằng Meta đã từ chối trả tiền bản quyền cho các tòa soạn như quy định của pháp luật Pháp, dù trước đó năm 2021, hai bên đã ký kết thỏa thuận về việc Meta phải trả hơn 22 triệu USD/năm cho việc sử dụng nội dung báo chí trên nền tảng của họ.

Trước đó, Meta tuyên bố chỉ tiếp tục hợp đồng trả phí nếu báo chí chấp nhận giảm 80% mức phí xuống chỉ còn khoảng 4,5 triệu USD/năm.

Tuy nhiên, APIG không đồng ý với điều này và cho rằng khoản tiền mà Meta từng trả trước đây chỉ chiếm 1-16% doanh thu kỹ thuật số của nhiều tờ báo, trong khi các mạng xã hội có thêm 8% lượng truy cập.

Các số liệu cho thấy doanh thu của Facebook tăng 40% trong giai đoạn 2022-2024 và lượng độc giả báo chí trên nền tảng này cũng tăng lên.

Trong đơn gửi ADLC, APIG nhấn mạnh Meta đang áp các điều kiện giao dịch bất bình đẳng với các đối tác yếu thế hơn và lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường mạng xã hội châu Âu.

Tổ chức này yêu cầu ADLC buộc Meta phải đàm phán thiện chí, cung cấp thông tin minh bạch, giữ mức thanh toán cũ trong thời gian thương lượng và giới hạn thời gian đàm phán trong vòng 3 tháng.

Ngoài vụ kiện chính, APIG còn đề nghị ADLC áp dụng biện pháp tạm thời vì kể từ tháng 1/2025, báo chí Pháp không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ Meta, khiến nhiều tòa báo rơi vào tình trạng tài chính khó khăn, đe dọa khả năng duy trì hoạt động và đầu tư.

Vụ kiện gợi nhớ đến tiền lệ năm 2021 khi Google bị ADLC phạt 500 triệu euro (khoảng 580 triệu USD) vì “thiếu thiện chí đàm phán" với các nhà xuất bản báo chí về vấn đề tương tự và tiếp tục bị phạt 250 triệu euro trong năm ngoái do không thực hiện đầy đủ cam kết đã ký.

Ngoài ở Pháp, Meta cũng đang đối mặt với một vụ kiện tại Tây Ban Nha khi có khoảng 80 tờ báo đòi khoản bồi thường 550 triệu euro vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong quảng cáo kỹ thuật số.

Phán quyết dự kiến sẽ được công bố trong tháng này hoặc đầu tháng sau./.

Mỹ điều tra chatbot AI của Meta vì nguy cơ gây hại trẻ em Mỹ yêu cầu Meta cung cấp toàn bộ tài liệu và trao đổi liên quan đến các báo cáo cho rằng chatbot AI của Meta được phép có những tương tác mang tính “lãng mạn” hoặc “gợi cảm” với trẻ em.