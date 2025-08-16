Công nghệ

Mỹ điều tra chatbot AI của Meta vì nguy cơ gây hại trẻ em

Mỹ yêu cầu Meta cung cấp toàn bộ tài liệu và trao đổi liên quan đến các báo cáo cho rằng chatbot AI của Meta được phép có những tương tác mang tính “lãng mạn” hoặc “gợi cảm” với trẻ em.

Linh Tô
(Ảnh: AFP/TTXVN)
(Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/8, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Mỹ Josh Hawley thông báo mở cuộc điều tra đối với Meta liên quan đến nghi vấn chatbot Trí tuệ Nhân tạo (AI) của công ty này có thể tham gia các cuộc trò chuyện trực tuyến không phù hợp với trẻ vị thành niên.

Ông Hawley, đồng thời là Chủ tịch Tiểu ban Tội phạm và Chống khủng bố thuộc Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã gửi thư cho Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, yêu cầu cung cấp toàn bộ tài liệu và trao đổi liên quan đến các báo cáo cho rằng chatbot AI của Meta được phép có những tương tác mang tính “lãng mạn” hoặc “gợi cảm” với trẻ em.

Một phát ngôn viên của Meta khẳng định công ty có chính sách nghiêm cấm nội dung tình dục hóa trẻ em và mọi hình thức nhập vai không phù hợp giữa người lớn và trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Hawley dẫn ví dụ về trường hợp chatbot gọi cơ thể một bé 8 tuổi là “một tác phẩm nghệ thuật” và “một báu vật vô giá."

Meta đã được yêu cầu phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan và nộp cho Quốc hội trước ngày 19/9./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Meta #Trí tuệ Nhân tạo #Chatbot
Theo dõi VietnamPlus

Làn sóng ChatGPT - AI

Tin liên quan

Biểu tượng của Tập đoàn Meta. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Meta công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng

Meta đạt lợi nhuận ròng 18,3 tỷ USD, cao hơn hẳn mức 13,5 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này vượt xa kỳ vọng của Phố Wall khi doanh thu quảng cáo của Meta tăng mạnh 21%, đạt 46,6 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng ứng dụng WhatsApp trên màn hình điện thoại di động. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga bắt đầu hạn chế cuộc gọi trên Telegram và WhatsApp

Cơ quan quản lý truyền thông Nga Roskomnadzor cho biết chủ sở hữu của cả Telegram và WhatsApp đã phớt lờ nhiều yêu cầu liên tục về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn sử dụng nền tảng của họ cho các hoạt động như tống tiền và khủng bố.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao nhiệm vụ tạo lập dữ liệu chuyển đổi số

Việc triển khai và xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần đảm bảo tính quyết liệt, khoa học và chất lượng, với sự tham gia đồng hành của các doanh nghiệp.

Các bộ trưởng ASEAN thảo luận tại Hội nghị. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

ASEAN định hình tương lai của Trí tuệ Nhân tạo

Hội nghị cấp cao ASEAN về AI đánh dấu cột mốc quan trọng, thể hiện cam kết tập thể của khu vực. ASEAN hướng tới thu hẹp khoảng cách số, bảo vệ xã hội và khai thác trọn vẹn tiềm năng đổi mới.

Tên lửa Ariane 6. (Nguồn: Spacenews)

Châu Âu phóng vệ tinh khí tượng mới MetOp-SG A1

Việc phóng thành công MetOp-SG A1 đánh dấu lần thứ hai ngành không gian châu Âu có 2 vệ tinh khí tượng được đưa lên quỹ đạo trong cùng một năm, sau vệ tinh MTG-S1 được phóng đầu tháng 7 vừa qua.